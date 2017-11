Você está: Notícias

Novela

Record TV define data de estreia de sua nova novela bíblica

Vcfaz - 1 Nov 2017 - 23:45



A Record TV confirmou que a novela Apocalipse tem estreia marcada para dia 21 de novembro.



A nova trama da emissora, de autoria de Vivian de Oliveira e direção de Edson Spinello, contará uma emocionante história que mistura amor, mistério e redenção ao retratar um dos enredos mais polêmicos da Bíblia: o fim dos tempos.



As primeiras chamadas da produção já estão no ar. A novela substituirá O Rico e Lázaro na faixa das 20h30.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).