Você está: No Controle

Cinema

"Dona Flor e seus dois maridos" ganha nova versão e chega aos cinemas neste feriado

Vcfaz - 2 Nov 2017 - 13:57



Feriadão no Brasil e aí, o que fazer? Que tal curtir um bom filme no cinema? Nesta quinta-feira, dia 2 de novembro, diversas opções estão chegando às principais salas brasileiras.



Uma das novidades é o drama " Depois daquela montanha ". Um casal sobrevive a um acidente de avião perto das montanhas e deve encontrar um abrigo para sobreviver.



O longa conta com Kate Winslet, Idris Elba e Dermot Mulroney no elenco.











Outra opção é o suspense mexicano " Deserto ". Moises está viajando com um grupo de pessoas que tenta atravessar pela fronteira do México com os Estados Unidos, buscando uma nova vida no norte. No caminho, eles se deparam com um solitário homem que assumiu as funções da patrulha na fronteira em suas mãos racistas.











O drama nacional " Gabriel e a montanha " também chega aos cinemas. Gabriel Buchmann é um jovem aventureiro cheio de planos para sua vida acadêmica. Porém, antes de se preparar para a jornada na Universidade da Califórnia, o rapaz decide partir para a África. Durante a viagem, Gabriel decide subir o Monte Mulanje, um dos mais altos do Malawi, mas por conta disso sua história se torna trágica.











" Em busca de vingança " mostra a história de um homem que busca vingança após a morte de sua esposa e de seu filho, vítimas de um acidente aéreo.











Cory, um caçador veterano da cidade, investiga a morte de uma menina com o auxílio de uma agente novata do FBI, que desconhece a região. Assim é o que move a história de " Terra Selvagem ".











O cinema russo traz o terror " A noiva ". Natsya é uma jovem mulher que viaja com seu futuro marido para sua casa de família. Logo apéos sua chegada, ela não consegue evitar o pensamento de que a visita pode ter sido um erro terrível.











A garotada poderá conferir a animação brasileira " Historietas assombradas - O filme ". Aos 12 anos, Pepe mora com sua avó, uma bruxa-empresária e descobre que é adotado. Ao saber que seus pais estão vivos ele parte em uma aventura para encontrá-los. O menino atrai a atenção de Edmundo, um vilão biomecânico que precisa da energia de crianças para se tornar imortal.











Ainda para a garotada chega o belga " Big pai, big filho ". Um adolescente sai em uma missão para tentar descobrir um mistério por trás de seu pai, que está sumido há muito tempo. Até que então ele descobre que seu pai não é ninguém mais, ninguém menos do que o lendário Pé Grande. Enquanto pai e filho começam a passar um tempo juntos, Adam logo descobre que ele também tem super poderes, além de sua imaginação.











Juliana Paes estrela a nova versão de " Dona Flor e seus dois maridos ". Dona Flor fica viúva do boêmio Vadinho e se casa com um recatado farmacêutico de sua cidade. A saudade do ex-marido é tanta que ele volta em forma de fantasma para enlouquecê-la.











Encerrando a semana chega o suspense " Mulholland Drive - Cidade dos sonhos ". Um acidente automobilístico na estrada Mulholland Drive, em Los Angeles, dá início a uma complexa trama que envolve diversos personagens.













Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).