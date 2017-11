Você está: Notícias

Tapas & Beijos volta à TV em maratona no canal GNT

Vcfaz - 2 Nov 2017 - 14:20



Este foi um ano de conquistas para as mulheres. E para presentear àquelas que são a inspiração do GNT , o canal traz ainda mais humor e diversão para o domingo: maratona especial fim de ano Tapas & Beijos .



A partir de 5 de novembro, todo domingo, às 20h, o canal exibirá cinco episódios na sequência, a partir da primeira temporada da série que foi um dos grandes sucessos da TV Globo.



A série retrata o dia a dia de Fátima (Fernanda Torres) e Sueli (Andréa Beltrão), divididas entre os dilemas da vida pessoal e os causos do trabalho. O Especial Fim de Ano GNT celebra o protagonismo da mulher de forma leve, bem-humorada e com duas personagens icônicas.





