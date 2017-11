Você está: Novelas

SBT

Carinho de anjo: resumo da semana de 6 a 11/11

Vcfaz - 5 Nov 2017 - 13:20



Segunda-feira



Padre Gabriel conta para Cecília que na verdade Verônica é apenas amiga de Gustavo e que eles nunca tiveram nenhum envolvimento amoroso. O religioso explica ainda que a secretária apenas confessou para Gustavo que estava apaixonada por ele. Cecília diz ao Padre que jamais vai deixar alguém perder a vontade de viver por sua causa. Cecília decide conversar com Gustavo na Rey Café e sem mencionar a conversa que teve com Verônica afirma ter sido um erro ter aceitado o pedido de namoro do empresário. Os dois choram e Cecília vai embora pedindo desculpa. Gustavo não compreende o que acaba de acontecer e fica abalado. O falso empresário Rodrigo Antunes (Francisco Carvalho) leva Zeca para seu primeiro show ao lado de Inácio. Irmã Fabiana desconfia da postura do tal empresário. Dulce Maria recebe as amigas em casa. Franciely e Solange animam as meninas a brincarem de desfile de moda. Mais tarde, Franciely vai visitar Silvestre no asilo. Fátima conta para Vitor e Estefânia que Verônica conversou com Cecília no dia anterior e após isso a irmã ficou triste e a secretária afirmou que iria se mudar de casa.



Terça-feira



Gustavo lembra de Tereza e quando prometeu para ela sempre fazer aquilo que seu coração mandar. Franciely conta para Rosana que Silvestre vai precisar passar por uma delicada cirurgia. A empregada diz ainda que Gustavo pediu para Dulce dormir com Rosana por ter acontecido algo que o deixou abalado. Gustavo vai até a casa de Vitor e pede para conversar com Estefânia em particular, com urgência. Gustavo diz estar arrasado e que não compreende o motivo de Cecília ter terminado o romance. Estefânia revela que Fátima disse que Verônica conversou com Cecília no dia anterior e depois disso se mudou para uma pousada. Gustavo pensa que Verônica contou que havia se declarado para ele. Estefânia diz que vai conversar com o Padre Gabriel para ir até o apartamento do irmão conversar com ele. Cecília vai até a casa de Diana para desabafar com a amiga sobre o ocorrido. Gustavo fica nervoso ao Gabriel dizer que não pode contar nada sobre o que Cecília lhe disse. Cecília diz para Diana que está arrasada e não quer voltar para casa. A professora pede para dormir lá para poder conversar com a Madre no dia seguinte. Vitor recebe convidados em casa para o jantar que fez. O chef e Estefânia recebem o chef Carlos Bertolazzi. O chef e apresentador de TV diz estar honrado em participar da degustação do amigo. Bertolazzi acha Fátima animada e deseja boa sorte. Franciely conta para Gabriel que Silvestre está doente e pediu para entregar a corrente (que ele havia lhe entregue) para Dulce Maria. Padre Gabriel vai até o hospital aonde Silvestre passa pela cirurgia.



Quarta-feira



Fabiana descobre que Cecília foi ao colégio e não conversou com ela. Fabiana é surpreendida pela visita de Verônica, que pediu para conversar. Fátima não aceita a decisão de Cecília e diz que ela não deve entregar o amor de sua vida de bandeja e que Gustavo não deve ter contado nada sobre a secretária ter se declarado para poupá-la. Vitor leva Dulce para passear para que a pequenina não sinta os acontecimentos pesados. Fátima diz que Cecília errou, pois Dulce e Gustavo vão sofrer para poupar Verônica e isso não está certo. Fátima diz ainda que a irmã precisa pensar nela mesmo e que ainda há tempo de corrigir as coisas. Verônica conta para Fabiana que mudou por estar triste e precisar pensar em algumas coisas. Gustavo e Estefânia chegam ao hospital para esperar o resultado da cirurgia de Silvestre. Fabiana leva um susto planejado por Zé Felipe para Diana. Padre Gabriel avisa que a cirurgia de Silvestre deu certo. Fabiana vai até a casa de Cecília dizer que não gostou de saber que ela não falou com ela no colégio antes de ir embora. Zeca e Inácio chegam em casa chorando dizendo que foram enganados, humilhados e roubados. Inácio diz para Diana que Rodrigo Antunes roubou e enganou eles. Gustavo conta para Dulce Maria que Silvestre está no hospital após a cirurgia. Fátima também conta sobre o ocorrido para Cecília. A noviça diz para a irmã que irá se encontrar com Gustavo para falar sobre Dulce Maria. Doutor André fica feliz ao saber que Cecília está solteira. Gustavo encontra com Cecília no parque e pergunta se ela ainda o ama. A ex-noviça diz que se enganou e que o tempo cura tudo. Cecília pede para que ele não lhe afaste de Dulce Maria.



Quinta-feira



Nicole mostra para a mãe pela internet que está cheia de dólares, milionária e prestes a voltar ao Brasil para se vingar. Nicole avisa que a mãe está livre de sua vingança mais ninguém. Gustavo leva Dulce Maria para visitar Silvestre no hospital. Silvestre presenteia Dulce Maria com um colar. Gustavo pede perdão para Silvestre e diz que assim que ele sair do hospital vai direto para casa deles, pois são todos uma família. Fabiana conversa com Zeca para tentar animar o garoto que está decepcionado com o acontecido. A noviça conta sua história repleta de negação quando tentou cantar, mas nunca desistiu por ter uma grande fé e amor pelo canto. Fabiana abraça Zeca e diz que ficará tudo bem. Cecília conversa com Dulce Maria e tenta explicar sobre a separação dela com Gustavo. Enquanto isso, Gustavo chama Verônica em sua casa e questiona se ela contou sobre seus sentimentos para Cecília. Dulce Maria diz que está triste com a notícia e que Cecília não quer ficar com Gustavo por achar que uma filha dá muito trabalho. As duas choram. Verônica diz que ainda gosta dele e que sabe dos princípios de Cecília, por isso contou a verdade e que saiu da casa dela para não atrapalhar a relação dos dois. Verônica diz que talvez simplesmente Cecília não goste mais dele como homem e que ele pode contar com ela para essa nova fase. A secretária enfatiza ser completamente apaixonada por ele e lhe dá um beijo na boca, o primeiro. Semanas depois, Vitor recebe a notícia de que pode reabrir o food truck.



Sexta-feira



Juju grava videoclipe de Luciano para seu vlog. André envia flores para Cecília e a convida para jantar. Fátima diz que a irmã deve aceitar o convite do médico. Franciely não sabe da surpresa para Estefânia sobre a liberação do food truck e acaba contando para ela sobre o acontecimento antes de Vitor. Gustavo e Verônica se beijam mais uma vez e ele convida ela para ir no jantar sobre o food truck que haverá em sua casa. Cecília aceita jantar com o doutor Andre. Dulce diz que Fabiana sente falta de Verônica. A carinha de anjo se incomoda com a secretaria. Rosana pede Peixoto em casamento para a alegria de seus filhos.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).