Sortilegio: resumo da semana de 6 a 11/11

5 Nov 2017



Segunda-feira



Impressionado com a beleza de Maria José, Ulisses diz a Maura que Alessandro é um homem de sorte. Maura percebe que Raquel está interessada em Ulisses, se oferece para marcar um encontro entre eles e em troca pede a ela que faça o mesmo com Alessandro, pois está sentindo muito sua falta. Alessandro leva Maria José até o local de seu acidente e a atormenta com suas dúvidas. Chorando, Maria José diz que já está cansada de suas dúvidas e do assédio de Bruno e pede que se divorciem o mais rápido possível. Alessandro diz que quer ser feliz a seu lado. Bruno fica furioso quando Paula conta que Maria José viajou com Alessandro, pois não consegue mais viver sem ela. Alessandro tenta seduzir Maria José e diz que a ama. Maria José corresponde aos seus beijos e carícias. Raquel ouve uma conversa entre Vitória e Fernando e está decidida a denunciar Maria José por ter enganado Alessandro. Bruno lembra a irmã que se denunciar Maria José, Alessandro suspenderá a mesada que dá a ela e seu marido. Alessandro diz a Maria José que irá atrás das provas que precisa para incriminar Bruno. Vitória diz a Fernando que simpatiza com Maria José, mas não tolera que acuse Bruno, por isso vai ter uma conversa séria com ela e exigir que lhe diga toda a verdade.



Terça-feira



Alessandro, apesar de todos seus esforços, não consegue encontrar nenhuma prova que incrimine Bruno. Ele comenta com Maria José que Bruno soube fazer as coisas, por isso Fernando não acredita nela e Vitória defende o filho com unhas e dentes. Maria José conta a Alessandro que Vitória pediu para terem uma conversa franca. Alex pede a ela que só conte que se casaram e o restante da história ele contará. Raquel conta a Maura, Ulisses e Roberto o que ouviu da conversa entre sua mãe e Fernando. Roberto adverte Raquel e diz que sua mãe não a perdoará se contar a estranhos os segredos de sua família e Alessandro menos ainda. Raquel fica furiosa e diz que Maria José é uma impostora. Alessandro diz a Vitória que já se lembrou de tudo que aconteceu e confirma que se casou com Maria José por decisão própria e o que disse sobre Bruno foi fruto de sua imaginação. Vitória comenta com Felipa o que Alessandro lhe disse e ela acredita que o rapaz mentiu para tranquilizá-la. Raquel tenta seduzir Alessandro e ele conta que são irmãos. Alessandro comenta com Fernando a versão que contou para Vitória e é criticado pelo amigo, que acredita que todos pensarão que ele está louco e o destituirão da presidência da empresa. Maura propõe a Ulisses que consiga um cúmplice para desmascarar Maria José.



Quarta-feira



Com um casamento de aparência e traição de ambas as partes, Raquel diz a Roberto que quer o divórcio. Ulisses propõe a Roberto que fale com Bruno para saber de que maneira ele pensa em se desfazer de Alessandro. Bruno tenta convencer Gilberto de que Alessandro está louco e não pode continuar na presidência da empresa. Ele pede que convoque uma reunião para destituí-lo e diz que será o próximo presidente. Vitória pergunta a Alessandro o que ele pensa dela depois de ter confessado sua infidelidade. Alessandro é gentil e diz que o que importa é que ele fez seu pai feliz. Ulisses diz a Maura e Raquel que já começou a ligar para a casa de Alessandro se fazendo passar por um amigo de Maria José. Diante da desconfiança de Alessandro, Maria José diz que está disposta a assinar a separação de bens e pede que a deixe ir embora. Alessandro diz que é tarde para tomar essa decisão, pois a ama e não poderia viver sem ela. Alessandro pergunta a Maria José sobre seus sentimentos. Ela relembra tudo que aconteceu e confessa que assim que o conheceu se apaixonou.



Quinta-feira



Vitória critica Bruno por ter convocado uma reunião para destituir Alessandro da presidência da empresa. Ao perceber que algo está acontecendo, Maria José pergunta do que se trata e fica fora de si ao saber quais são os planos de Bruno. Ela diz a Vitória que Alessandro mentiu para protegê-la e conta que Bruno se casou com ela usando a identidade do irmão. Bruno lhe dá uma bofetada. Fernando briga com Bruno. Incrédula, Vitória volta a perguntar a Maria José se é verdade o que disse de Bruno. Ela responde que tudo que disse é verdade e conta que está sendo ameaçada por ele. Na reunião, Vitória se oferece para ocupar a presidência e Bruno, fora de si, afirma que só ele tem capacidade para ocupar o cargo. Alessandro interrompe a reunião, mostra seus exames e diz que Bruno já havia sido desligado da empresa, portanto já não é o vice-presidente. Vitória diz a Bruno que Maria José lhe contou toda a verdade. Covarde, Bruno acusa Maria José de tentar assediá-lo mesmo estando casada com Alessandro. Bruno acusa a mãe de proteger Alessandro e ela acaba contando que ele e Raquel são filhos de Antonio, o pai de Alessandro. Depois de revelar o segredo que guardou durante tantos anos, Vitória desmaia. Alessandro pergunta a Bruno o que aconteceu e ele diz que já sabe que são irmãos.



Sexta-feira



Bruno, histérico e furioso recrimina a mãe por ter enganado Samuel, o homem que realmente foi seu pai. Amaldiçoa o fato de ter sido gerado pelo pai de Alessandro e afirma que a convivência entre eles ficará ainda pior. Alessandro pede a Maria José que fique perto de sua mãe e lhe dê seu apoio. Bruno proíbe Fernando de visitar sua mãe e o acusa de estar interessado no dinheiro dela. Por ordem de Maura, Ulisses telefona para a casa da família Lombardo fazendo-se passar por um amigo de Maria José. Ela diz a Ezequiel que não conhece ninguém chamado Mário Aguirre e se recusa a falar com ele. Depois comenta com Paula sobre as ligações que está recebendo e ela aconselha que conte para Alessandro. Maura conta para Alessandro que Maria anda recebendo chamadas misteriosas de um homem. Enciumado, ele pergunta a Maria se ela tem algo para lhe contar. Felipa comunica a Vitória que Bruno marcou um jantar apenas para a família e ela não gosta nada da atitude do filho. Durante o jantar, Bruno comunica a todos que decidiu impugnar o testamento.





