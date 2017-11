Você está: Novelas

Pega pega: resumo da semana de 6 a 11/11

Vcfaz - 5 Nov 2017 - 13:30



Segunda-feira



Antônia repreende Júlio pelo beijo. Maria Pia pergunta a Eric se foi ele quem adulterou o inquérito sobre a morte de Mirella. Antônia diz a Júlio que Arlete pode estar correndo perigo. Lourenço pede a Luiza que se afaste de Eric. Agnaldo pergunta a Sandra Helena se ela está gostando de Eric. Bebeth conta para Luiza que teve a sua primeira vez com Márcio. Pedrinho comenta com Rúbia que está preocupado com Sabine. Olívia parabeniza Malagueta por sua atuação na empresa. Sérgio avisa a Malagueta que Eric voltará para assumir seu cargo. Mônica procura Sandra Helena para chantageá-la. Arlete confessa a Júlio que encobriu um crime de morte. Júlio pergunta se o crime está relacionado a Eric.



Terça-feira



Arlete conta a Júlio como as fotos do acidente de Mirella foram parar na pasta de Eric. Malagueta ameaça contar o que sabe sobre Maria Pia para Eric. Mônica procura Sandra Helena para cobrar dinheiro. Júlio aconselha a mãe a revelar tudo a Antônia, a fim de livrar Eric. Lígia observa Maria Pia e Malagueta se beijando e recomenda à filha que se afaste do rapaz. Evandro se surpreende ao saber, por Agnaldo, que Mônica está chantageando Sandra Helena. Sandra Helena devolve a Pedrinho o dinheiro que faltava para complementar o valor roubado por ela. Tânia conta a Sabine que viu Dom trabalhando no quiosque de Adílson. Evandro pede a Mônica que fique no orfanato para não correr o risco de ser presa. Júlio manda Elza e Prazeres devolverem os pertences do hotel. Maria Pia se depara com Mônica na casa de Malagueta. Acompanhada de Júlio, Arlete diz a Antônia que contará tudo o que sabe.



Quarta-feira



Arlete confessa a Antônia que sabe sobre as provas encontradas na pasta de Eric. Maria Pia descobre que Mônica morou com Malagueta. Arlete explica à polícia como trocou o laudo do acidente de Mirella para salvar a vida de Júlio. Athaíde fica preocupado ao encontrar Lourenço em um restaurante conversando com seus antigos colegas de trabalho. Sandra Helena cede ao jogo de sedução de Agnaldo. Antônia garante a Arlete que protegerá sua família se a taxista revelar o nome do mandante da troca de laudos. Luiza deixa escapar para Eric que Bebeth e Márcio dormiram juntos. Dom flagra Tânia com Sabine e pergunta à namorada se ela o está vigiando. Arlete declara que foi Athaíde quem adulterou o laudo do acidente de Mirella.



Quinta-feira



Dom confronta Sabine e diz que ela e Tânia estão tramando para separá-lo da família biológica. Júlio promete a Arlete que ficará a seu lado. Arlete pede a Pedrinho para confiar nela. Dom não aceita as explicações de Tânia e termina o namoro com a camareira. Sabine confirma a Eric que tem um relacionamento com Malagueta. Madalena diz a Dom e Dílson que está pensando em se reaproximar de Cristóvão. Eric avisa a Maria Pia que demitirá Malagueta. Athaíde desconfia de Lourenço, que alerta o delegado. Cristóvão se emociona quando Madalena o convida para morar com ela. Maria Pia avisa a Malagueta que Eric planeja dispensá-lo. Lourenço revela ser da Polícia Federal e dá voz de prisão a Athaíde, mas se depara com o marido de Lígia já apreendido por Antônia e Domênico.



Sexta-feira



Lourenço fica frustrado ao ver a Polícia Civil prender Athaíde. Lígia avisa a Maria Pia que Athaíde foi preso. Madalena diz a Cristóvão que deseja voltar a ser uma família. Luiza elogia a loja de Pedrinho. Antônia mostra a Athaíde a gravação feita por Arlete, que comprova que ele foi o mandante da troca do laudo do acidente de Mirella. Márcio comenta com Bebeth que estranhou o comportamento de Eric. Antônia manda Arlete ficar em casa, por medida de segurança. Lígia passa mal e pede a Maria Pia que a leve para o hospital. Eric acusa Athaíde de ter colocado os documentos em sua pasta, e pergunta ao ex-desembargador se ele provocou o acidente de Mirella.



Sábado



Arlete conta a Pedrinho que denunciou Athaíde. Antônia interroga Malagueta sobre Mônica. Malagueta nega para Antônia qualquer envolvimento com os documentos do acidente de Mirella. Eric fica furioso ao ouvir de Athaíde que Bebeth não deveria ter nascido. Lígia não gosta de receber a visita de Sabine no hospital. Arlete se arrepende da participação na troca de laudos. Antônia sugere que Arlete interrompa seu trabalho como taxista, por segurança. Siqueira diz a Maria Pia que Athaíde foi transferido para o presídio. Athaíde demonstra que está assumindo a culpa por outra pessoa.





