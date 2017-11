Você está: Novelas

O outro lado do paraíso: resumo da semana de 6 a 11/11

Vcfaz - 5 Nov 2017 - 13:31



Segunda-feira



Natanael revela a Elizabeth que Jô armou contra ela. Caetana pede perdão a Mercedes por ter mentido sobre Josafá. Sophia afirma a Amaral que vai tirar Josafá de seu caminho, caso Gael não consiga a autorização para a mineração pacificamente. Leandra sugere que Caetana tente reunir Mercedes e Josafá. Natanael orienta Elizabeth sobre seu plano de simular a morte dela. Samuel confessa a Inácio que se sente culpado por ser homossexual e pede a ajuda do amigo para conseguir desejar Suzy. Gael comenta com Clara que quer falar com Josafá sobre as esmeraldas. Lívia desabafa com Estela. Clara passa mal. Diego confirma para Nádia que Bruno beijou Raquel. Caetana procura Josafá e garante que Mercedes ainda o ama. Elizabeth se despede de Adriana e pede para levar consigo a boneca da filha, também chamada Elizabeth. Seguindo os planos de Natanael, Elizabeth simula a própria morte.



Terça-feira



Henrique volta ao Brasil e sofre ao saber da suposta morte da mulher. Jô consola Henrique e Adriana, e Natanael gosta. Elizabeth adota outra identidade e se apresenta como Duda. Josafá afirma a Gael que não permitirá o garimpo em suas terras e Sophia se irrita. Estela desabafa com Gael sobre seu desejo de encontrar um amor. Nádia flagra Bruno com Raquel e ouve quando o filho diz à namorada que quer se casar com ela. Samuel planeja dormir com Suzana. Lívia expõe Renato e se insinua para Rafael. Sophia contrata Rato para acabar com a vida de Josafá. Everton procura Leandra no bordel. Josafá visita Mercedes. Nádia garante a Gustavo que não permitirá o envolvimento de Bruno com Raquel. Samuel tenta ficar com Suzana. Elizabeth/Duda se embriaga. Mercedes alerta Josafá sobre um perigo. Rato atira contra Everton, pensando se tratar de Josafá. Josafá conclui que os tiros eram para ele e acusa Sophia de assassina.



Quarta-feira



Sophia finge estar indignada com a acusação de Josafá. Na delegacia, Vinícius colhe os depoimentos de todos. Sophia pede que Vinícius deixe sua investigação de lado. Samuel não consegue dormir com Suzy. Adinéia aconselha o filho a se casar com a enfermeira. Renato sugere a Lívia que Sophia possa estar envolvida na morte de Everton. Clara questiona Gael sobre Sophia. Elizabeth/Duda vai à escola de Adriana e Natanael ameaça a ex-nora. Inácio aconselha Samuel a procurar outros métodos para resolver seu problema. Nádia humilha Raquel e a expulsa de sua casa. Lívia conta a Estela e Rosalinda que Renato ama Clara. Josafá confronta Sophia. Raquel pede ajuda a Clara. Sophia ofende Gael. Renato alerta Clara sobre a família de Gael. Estela conta a Gael que Renato gosta de Clara, e o rapaz fica transtornado. Clara pede ajuda a Renato para denunciar Gael.



Quinta-feira



Clara explica seu plano para Renato e deixa o hospital com Gael. Elizabeth/Duda ameaça se atirar de um morro, mas Eliseu a salva e lhe dá abrigo. Clara sente enjoo novamente. Mercedes diz a Josafá que já não pode se afastar de sua missão e promete cuidar do amigo. Caetana faz seu testamento. Josafá avisa a Leandra sobre a morte de Everton. Nádia inventa para Bruno que Raquel pediu demissão, e Diego afirma que foi armação da mãe. Samuel fica com Suzy. Clara passa mal e pede ajuda a Lívia, que convoca Tônia para atender a cunhada. Clara descobre que está grávida. Elizabeth/Duda se embriaga e Eliseu se preocupa. Bruno vai atrás de Raquel. Clara desiste de seu plano e avisa Renato. Lívia propõe ter um filho com Renato. Lívia é advertida pela polícia por atentado ao pudor. Gael comemora com Clara a notícia de sua gravidez.



Sexta-feira



Gael promete a Clara mudar seu comportamento. Lívia é presa e Sophia e Gael vão à delegacia resgatar a moça. Lívia afirma que terá um filho, mesmo sem casar. Estela ouve quando Lívia discute com Sophia e diz que a mãe não gosta dela. Eliseu tenta convencer Elizabeth/Duda a ir para a Igreja com ele. Clara pede ajuda a Nicácio. Bruno encontra Raquel e reafirma seu pedido de casamento. Estela desabafa com Rosalinda sobre a rejeição de Sophia. Sophia questiona Lívia sobre as intenções de Renato. Caetana faz seu testamento e alerta Leandra sobre seu sócio misterioso. Eliseu cuida de Elizabeth/Duda. Josafá comemora a gravidez de Clara. Mercedes e Renato apoiam Caetana, que parte com sua filha. Mercedes aconselha Clara a se separar de Gael.



Sábado



Gael se enfurece com Mercedes e Clara afirma à mística que seu filho salvará seu casamento. Mãe, a líder do quilombo, orienta Raquel a esperar que Bruno fale sobre o casamento com sua família. Sophia vai à casa de Lorena, Vinícius e Laura, que a questiona sobre Estela. Eliseu insiste para que Elizabeth/Duda desabafe, e ela decide ir embora. Bruno parte, prometendo voltar para buscar Raquel no quilombo. Sophia afirma a Lívia que dará um rumo à sua vida e liga para Renato. Samuel marca um novo encontro com Suzy. Elizabeth/Duda volta para a pensão de Silvana, e Eliseu se entristece ao perceber a ausência da moça. Mercedes conta a Josafá que Caetana foi embora de Pedra Santa para morar com a filha na capital. Elizabeth/Duda se embriaga. Sophia propõe que Renato reate o namoro com Lívia em troca de um cargo de direção no hospital. Gael se revolta ao encontrar Renato com Sophia.





