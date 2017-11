Você está: Novelas

Viva

Fera radical: resumo da semana de 6 a 11/11

Vcfaz - 5 Nov 2017 - 13:33



Segunda-feira



Fernando termina sua prova com excelente atuação, enquanto Vítor, desconfiado, foge novamente. Na prova de montaria em boi bravo, Fernando também tem o melhor desempenho. Mas sua esperança de conseguir agarrar Vítor na entrega dos prêmios é frustrada, pois o peão consegue escapar mais uma vez. Fernando reúne todos os amigos em casa para comemorar e descobre que terá uma nova chance de encontrar Vítor na entrega da premiação. Na hora da entrega dos prêmios, os amigos de Fernando se espalham pela festa, Vítor percebe e acaba passando por outro local. Enquanto tenta fugir disso, Ana Paula passeia pelo local, solitária, quando Vítor surge armado e a obriga a ir para um lugar com ele.



Terça-feira



Vítor leva Ana Paula para uma caminhonete estacionada num local afastado. Desanimados, Fernando e seus amigos decidem ir embora. Vítor obriga Ana Paula a telefonar para casa, dizendo que está com uma amiga. Robério viaja para seguir uma pista de Vítor. Rafael, preocupado, telefona para a casa da amiga de Ana Paula e descobre que ela não dormiu lá. Fernando conta para Altino as sabotagens que vêm acontecendo no sítio de Cláudia. Altino pergunta a Donato se ele tem alguma coisa a ver com o ocorrido no sítio.



Quarta-feira



Donato reage indignado à pergunta de Altino. Rafael vai ao escritório contar a Heitor que Ana Paula está desaparecida. Fernando faz uma proposta de compra a Marta e ela tenta convencer Cláudia a vender o sítio. Cláudia avisa que a propriedade está em seu nome e que não vai assinar a escritura. Vítor telefona para a delegacia, avisando a Olívia que Ana Paula está em suas mãos. Olívia, desesperada, pede para falar com Fernando. Rafael confirma que a irmã está desaparecida. Vítor leva Ana Paula para uma ilha deserta.



Quinta-feira



Fernando promete a Olívia que não vai contar a ninguém o seu segredo. O Dr. Nogueira, a pedido de Damasceno, procura Olívia para descobrir o que está acontecendo. Ela não conta, mas insinua que seus filhos estão ameaçados e ele compreende sua posição. Enquanto isso, Vítor mantém Ana como sua prisioneira. O Dr. Nogueira conta a Altino que Olívia e Fernando têm algum segredo. Fernando se prepara para sair em busca de uma pista de Ana, quando Altino diz que ele, primeiro, deve conversar com o advogado.



Sexta-feira



Fernando diz que está saindo para procurar terras, já que Cláudia se recusa a vender o sítio. Altino acredita que, se é esta a preocupação do filho, nada de grave pode estar acontecendo com Olívia. Damasceno, irritado, avisa ao advogado que vai apressar o julgamento. Joana vai à fazenda Gaibú sem avisar a Altino. Preocupado, ele telefona para lá e Donato, a pedido de Joana, diz que ela não está. Quando ela chega, Altino pergunta onde estava, e Joana confessa que estava com Donato. Altino fica perturbado.



Sábado



Altino fica furioso e discute com Joana. Ela não faz nada para esclarecer suas dúvidas. Ao, contrário, incentiva. Beth se arruma e vai ao encontro de Rafael, no bar. Lá, discute com o marido e dá um tapa em Helô. Altino vai à fazenda de Donato e, de maneira rude, pergunta por que ele mentiu ao dizer que Joana não estava lá. Ao sair, deixa um aviso: que ele não se intrometa na sua vida com Joana. Vítor sai da ilha para buscar provisões. Fernando vê o peão de relance e, desesperado, o procura no meio da multidão.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).