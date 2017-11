Você está: Novelas

Globo

Por amor: resumo da semana de 6 a 11/11

Vcfaz - 5 Nov 2017 - 13:34



Segunda-feira



Pedro leva Sirléia ao motel. Aos poucos, Sirléia vai relaxando e os dois se amam. César e Anita vão ao mesmo restaurante em que estão Laura, Milena, Leonardo e Nando. Laura vai até à mesa dele e conta que está grávida de Marcelo. Antenor aconselha César a jamais contar a verdade sobre a troca dos bebês. Atílio diz a Helena que tem esperança de que ela lhe conte o que está escondendo. Pedro manda um buquê de rosas para Sirléia. Rodrigo se irrita com Rafael, que fala o tempo todo em Alex. Branca e Arnaldo discutem por causa do dinheiro que está no exterior. Branca insinua que ele pode não ser o pai de um de seus filhos. Atílio vai a um bar e encontra César.



Terça-feira



Branca ameaça denunciar Arnaldo caso ele não divida todo o dinheiro do exterior com ela e Marcelo. Atílio encontra César em um restaurante e o pressiona para saber o que aconteceu na noite do parto dos bebês. Sirléia está apaixonada pro Pedro e confessa para Helena que se sente insegura. Virgína estranha as atitudes de Rafael e não aprova a proximadade do marido e Alex. Rodrigo implica com Leo por causa de Cat. Rafael conversa com Rodrigo por causa da briga da noite anterior e o filho diz que o pai esrá mudado e todos conseguem perceber.



Quarta-feira



Depois de provocar Anita, Laura é examinada por César. Durante a consulta, diz a ele que logo reatará com Marcelo, o que fará com que Eduarda fique livre. Genésio e Liza conversam na vila, mas Magnólia interrompe. Atílio confessa a Arnaldo que ainda ama Helena, mas não da mesma maneira. Wilson convida Flávia para ser madrinha de seu casamento com Márcia. Arnaldo revela a Atílio que está pensando em se separar de Branca. Arnaldo vai à loja de Milena e fica encantado com Kátia, que passeia com Lídia no shopping. Milena diz ao pai que vai casar com Nando na igreja. Helena chega à casa de Sirléia para ver o vídeo do concurso de miss e encontra Atílio.



Quinta-feira



Apesar de constrangida, Helena tenta se comportar com naturalidade. A reunião transcorre agradavelmente. Noêmia, mulher de Fausto, vai à casa de Branca, que lhe dá dinheiro e explica como ela deverá proceder durante a viagem aos Estados Unidos. Zilá ouve tudo, espantada. Arnaldo diz a Milena que faz questão de oferecer uma recepção grandiosa no dia de seu casamento. Kátia diz a Milena que gostaria de desfilar e lhe pede uma chance. Orestes conta a Nando que o chefe o elogiou. Flávia não gosta de saber que Atílio foi a uma reunião na qual Helena estava presente. Milena vai à casa de Nando e tira a roupa enquanto ele dorme.



Sexta-feira



Milena e Nando se amam. Noêmia vai visitar Fausto na cadeia a fim de se despedir antes de embarcar para os Estados Unidos. Denise conta a Lídia que está grávida e lhe pede dinheiro emprestado, dizendo que quer fazer um aborto. Branca pede a Rose que lhe consiga os documentos que comprovam que Arnaldo transferiu o dinheiro que tinha no exterior para uma conta pessoal. Nando pensa em cortar o cabelo. Flávia ironiza a reunião promovida por Sirléia. Helena a provoca dizendo que a noite estava ótima. Arnaldo pede a Milena para dar a Kátia uma chance de desfilar. Lídia pede a Denise que reflita por mais alguns dias antes de decidir se deve abortar. Oferece ajuda para criar a criança, mas ela não aceita. Aninha diz a Flávia que não aprova seu romance com Atílio. Flávia se irrita com Aninha. Nando e Branca se encontram na loja de Milena.



Sábado



Branca e Nando conversam civilizadamente. Lídia ajuda Marisa a se arrumar para fazer o show na boate. Milena se surpreende com a visita de Branca à sua loja. Meg diz a Trajano que Eduarda e Marcelo estarão de volta em duas semanas. Léo convida Sirléia e Leonor para assistirem ao show de Marisa. Rodrigo diz a Virgínia que seus amigos já estão estranhando a amizade entre Rafael e Alex. Genésio convida Liza para sair. Flávia diz a Atílio que ele já não lhe dá tanta atenção. Léo ensina Cat a dirigir. Márcia conta a Helena que pretende ter outro filho. Arnaldo e Branca vão jantar com Meg. Trajano, Atílio, Flávia, Virgínia e Rafael num restaurante. Isabel e Seixas chegam juntos logo a seguir, para espanto de todos. Marisa se prepara para entrar no palco.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).