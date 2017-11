Você está: Notícias

Mercado

Anatel faz novas exigências para a Oi e terá membro nas reuniões da empresa

Vcfaz - 6 Nov 2017 - 22:40



O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros, informou que o Grupo Oi foi notificado nesta segunda-feira (6/11) a apresentar formalmente ao Conselho Diretor da Anatel, a minuta da proposta do plano de recuperação judicial (Plan Support Agreement - PSA). O plano foi aprovado pelo Conselho de Administração da prestadora na sexta-feira passada, dia 3/11. A decisão, contida no Acórdão Anatel nº 510/2017, também determina que a Oi não poderá assinar o PSA antes da apreciação da Agência. Juarez Quadros concedeu entrevista coletiva a imprensa, em Brasília, para anunciar os termos do Acórdão.



A Oi tem 24 horas para apresentar à Anatel o PSA demonstrando que esse não oferece riscos à continuidade dos serviços prestados à população pelo Grupo. Segundo Juarez Quadros, a Anatel deve se manifestar sobre o Plano antes Assembleia de Credores da Oi, marcada para a próxima sexta-feira, dia 10/11. O presidente do órgão regulador enfatizou que a agência quer " conhecer o que está contido na minuta aprovada pelo Conselho de Administração para que se houver alguma condição que seja ruinosa ao interesse da companhia, ela possa ser corrigida ".



O Acórdão também estabelece que a Anatel poderá ter um representante nas reuniões da Diretoria Executiva da Oi. A Agência, por decisão cautelar de 2016, já acompanhava as reuniões do Conselho de Administração da Companhia. O representante da Anatel junto a Oi pode acessar documentos para informar ao Conselho Diretor da Agência atos ou fatos relevantes para a manutenção da concessão. " O representante da agência não tem poder de veto ou decisão, nem o Conselho Diretor. Ele só trará os documentos para informação quanto a rotina da Companhia, e agora estendido também para os atos da sua Diretoria ", disse Juarez Quadros.



Em relação à alteração da composição da Diretoria da Oi, que acrescentou mais dois membros que podem assinar o PSA, o presidente da Anatel disse que há respaldo no estatuto da Companhia para isso. O PSA poderá ser assinado, explicou, mas a diretoria precisa trazer para que possa ser apreciado pelo Conselho Diretor da Anatel. Sobre a possibilidade de intervenção na Oi, Juarez Quadros declarou que " não há a intenção de intervenção por parte da Agência ou por parte dos conselheiros do órgão regulador ".





