Renato Lombardi faz aniversário e vence reestreia de Angélica no Vídeo Show

Vcfaz - 6 Nov 2017 - 22:44



Nesta segunda-feira, dia 6 de novembro, o Balanço Geral estava em clima de comemoração, com o aniversário de Renato Lombardi , que, além de festa surpresa, comemorou também mais uma vitória sobre a concorrente, que hoje voltou a apresentar o Vídeo Game com Angélica no Vídeo Show .



O quadro A Hora da Venenosa teve início às 14h05 e até 14h18 confrontou com a estreia do game da concorrente. Nesse período, a atração comandada por Reinaldo Gottino, Fabíola Reipert e Renato Lombardi ganhou por um placar de 10,9 pontos de média a 9,8 pontos. O jogo da outra emissora perdeu também na faixa completa, de 14h às 14h18, por índices quase idênticos: 10,9 pontos de média a 9,9 pontos.



Já A Hora da Venenosa , na faixa completa, de 14h05 às 15h, também teve um resultado excelente, abrindo dois pontos de vantagem sobre a concorrente. O quadro, que hoje foi encerrado com uma festa surpresa para Renato Lombardi, com direito a bolo e visita de dois irmãos, Maria Pia e Rodolfo, marcou 11,3 pontos e pico de 12 pontos. Nesse horário, o programa de bastidores da concorrente registrou apenas 9,0 pontos.



Os números acima são dados prévios da Kantar Ibope (Grande São Paulo).



Foto: Antônio Chahestian/Divulgação Record TV





