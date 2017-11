Você está: Notícias

Morre a atriz e comediante Márcia Cabrito, aos 53 anos

10 Nov 2017



Morreu na madrugada desta sexta-feira, 10, a atriz e comediante Márcia Cabrita , aos 53 anos. Márcia deixa uma filha de 16 anos.



Nascida em Niterói em 20 de janeiro de 1964, Márcia Cabrita começou a carreira no teatro. No espetáculo ‘Subversões’, montado pela primeira vez nos anos 90, ganhou projeção na cena do humor nacional. Logo chegaria à TV. Na Globo, emprestou sua verve cômica a dezenas de personagens. A mais marcante foi a doméstica Neide, do humorístico ‘Sai de Baixo’ (2007-2013) .



Márcia também participou de outros projetos de humor, como ‘A Grande Família’ e ‘Pé na Cova’, ambos na Globo, e ‘Vai que Cola’ e ‘Treme Treme’, no Multishow. A atriz também esteve no elenco das novelas ‘Desejo de Mulher’ (2002), ‘Sete Pecados’ (2007), ‘Beleza Pura’ (2008) e ‘Morde & Assopra’ (2011). Seu último trabalho na Globo foi na novela ‘Novo Mundo’, na qual interpretou Narcisa.





