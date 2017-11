Você está: Notícias

Câmera Record acompanha transplante de órgãos inédito na América Latina

O Câmera Record deste domingo, 13 de novembro, às 23h45, acompanha casos bem-sucedidos de transplante no Brasil. O programa acompanha, com exclusividade, um transplante inédito na América Latina: pela primeira vez um paciente recebe coração e fígado de uma única vez. A reportagem revela situações complexas e delicadas, nas quais tudo precisa ser cronometrado minuciosamente para que uma vida seja salva.



Hoje, mais de 35 mil pessoas estão na fila à espera por transplante no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A atração revela histórias surpreendentes de quem sobreviveu a transplantes complicados, ganhou uma nova chance e conseguiu retomar a vida normalmente.



Roseli, de 41 anos, é a única sobrevivente de seis tentativas de médicos brasileiros transplantarem cinco órgãos de uma vez só no País. Ela recebeu estômago, duodeno, fígado, pâncreas e intestino e há um ano e meio tem uma rotina normal.



" Eu lutei muito, lutei muito, pedi muito para Deus me ajudar a vencer a passar por isso, eu pensava muito nos meus filhos, em deixá-los, eu pensava que ninguém ia cuidar deles como eu cuido, eles são as joias que Deus deu pra mim ", conta Roseli, que recebeu órgãos que pertenciam a um jovem de 14 anos, de tamanho compatível ao dela.





Os repórteres mostram também um transplante de rim em família num hospital em São Paulo. Marilda deu uma prova de amor emocionante ao marido, Sérgio, no momento mais delicado da vida do casal.





