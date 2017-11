Você está: Notícias

Crise

Oi é multada em mais de 21 milhões por Anatel

Vcfaz - 10 Nov 2017 - 12:18



O Conselho Diretor da Anatel negou nesta quinta-feira, dia 09 de novembro, pedido de reconsideração da Telemar Norte-Leste S.A. (Oi) por multa aplicada por descumprimento do Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado - RSTFC. A empresa terá que pagar R$ 21.751.800 à Agência, além de comprovar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados dos usuários. Durante a reunião pública, o Conselho aumentou o valor da multa que subiu de R$ 3.732.225,00 para R$ 21.751.800,00.



A Agência aumentou o valor da multa porque entendeu que ao invés da Companhia ter cometido 1.679 de infrações, foram identificados 40.769 casos. Segundo o Regulamento, o assinante inadimplente pode efetuar a qualquer momento o pagamento do débito, acrescido dos encargos de mora, devendo a prestadora retirar a informação de inadimplência e restabelecer o serviço em até 24 horas após a declaração ou comprovação do pagamento pelo assinante ou, ainda, do recebimento pela Prestadora de comprovação do pagamento via sistema bancário.



O presidente da Anatel, Juarez Quadros, entendeu que não há qualquer impedimento legal ou constitucional ao aumento da multa. Os demais conselheiros presentes acompanharam o voto do presidente.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 1 comentário(s).