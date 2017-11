Você está: Notícias

E! estreia o reality nacional "Drag me as a queen!

Vcfaz - 13 Nov 2017 - 11:54



Três apresentadoras e 13 mulheres em busca do autoconhecimento. Esta é a receita do mais novo programa do canal E! “ Drag me as a Queen - uma diva dentro de mim! ”.



Nesta quarta produção nacional do E! , as drags Ikaro Kadoshi, Rita von Hunty e Penelope Jean vão colocar a autoestima das participantes lá em cima ao desvendarem os caminhos para expor as divas que habitam cada uma. “ O que fazemos é auxiliar uma jornada em direção à auto-descoberta e ao amor próprio: dois sentimentos que podem empoderar qualquer pessoa que saiba apropriar-se delas ”, destaca Rita von Hunty.



A primeira etapa do programa, que estreia no dia 20 de novembro, às 22h, traz seis episódios e promete chamar a atenção para um assunto tão em pauta nos dias de hoje: a aceitação. E as mulheres são as grandes estrelas. “ A figura feminina sempre foi e sempre será a grande inspiração de todas as drag queens. O que nós fizemos foi criar um mundo novo baseado nisso, com um outro olhar, de maneira artística ”, explica Ikaro Kadoshi.



Para Penelopy Jean, Drag me as a Queen é uma grande homenagem às mulheres. “ Não queremos ensinar uma mulher a ser mulher, mesmo porque elas sempre terão mais a nos ensinar do que nós poderíamos ensinar a elas. No entanto, a arte drag tem esse poder de motivar e fazê-las se reconhecerem e se redescobrirem como as divas que elas realmente são. Nosso papel é de elogiá-las para que elas sempre estejam cientes e se orgulhem das suas qualidades e dos seus valores; fazer com que se sintam sempre à vontade onde quer que estejam e livres para serem quem são, sem ligar para qualquer padrão ou rótulo estabelecido ”.





