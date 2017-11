Você está: Notícias

Documentário

Libertem Angela Davis estreia com exclusividade no Curta!

Vcfaz - 14 Nov 2017 - 11:20



Celebrando a semana da Consciência Negra , o documentário inédito na Tv “ Libertem Angela Davis ”, estreia na faixa Sexta da Sociedade, no dia 24 de novembro, às 22h10, no canal Curta! .



Dirigido por Shola Lynch, a obra retrata a vida da professora de filosofia que se destacou por seu engajamento em defesa dos direitos humanos, especialmente das mulheres e dos negros. A obra reconstitui ainda o período de sua prisão,em 1970, enquanto defendia três prisioneiros negros.



Na época, foi realizada uma grande campanha por sua libertação, que envolveu inclusive a composição de músicas em sua defesa por John Lennon e os Rolling Stones. Davis acabou sendo inocentada e, até hoje, é símbolo na luta pelos direitos civis.





