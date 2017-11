Você está: Notícias

Sundance TV estreia a série dramática "Acceptable Risk"

O thriller “ Acceptable Risk ” estreia na Sundance TV na terça-feira, 21 de novembro, às 22h30.



Ambientada entre a Irlanda e o Canadá, a série de seis capítulos de uma hora cada acompanha a história do executivo Lee Manning. Apesar de ter um alto cargo na empresa global Gumbiner-Fischer, de ter uma esposa apaixonada, Sarah (Elaine Cassidy), e de ser um maravilhoso pai para seus filhos, ele é baleado na cabeça e jogado em plena Montreal enquanto viajava a negócios.



Destroçada pela morte de seu marido, Sarah se esforça para superar a perda. Enquanto isso, a policial encarregada da investigação, a sargento detetive Emer Byrne (Angeline Ball), está convencida de que este não é um caso tão simples assim e que Sarah não é tão inocente quanto parece. A investigação que se segue revela mais perguntas do que respostas, e Sarah de repente se encontra sob suspeita e com sua vida sob vigilância. A chegada de um visitante tarde da noite serve apenas para mergulhá-la ainda mais na confusão e na incerteza.





