Emmanuel Bassoleil entra para a equipe do Food Network

17 Nov 2017



O chef Emmanuel Bassoleil vai comandar o programa “ Um dia de chef ” do canal Food Network , com estreia no dia 22 de novembro, às 22h30. O talent deve impulsionar ainda mais audiência da programação brasileira, com um programa feito sob medida para o apresentador – mais um desafio para sua extensa carreira em restaurantes e hotéis.



“ A chegada do chef vem num ótimo momento do Food Network, pois estamos ampliando nossa grade de produção local e inovando para atender a demanda do mercado, que precisa de novos formatos de programas para expor suas marcas de forma cada vez mais precisa ”, diz Adriana Alcântara, vice-presidente de marketing e produção da Scripps Networks Interactive Latin America.



O programa consiste em ensinar pessoas comuns, sem nenhuma familiaridade com a cozinha, a apresentar um prato digno de restaurante. A cada episódio, Emmanuel convida um chef famoso para dar uma receita e mostra o passo a passo para o iniciante, que se esforça para realizar o desafio. No final, o chef classifica o resultado como gostosinho, honesto ou desastre.



“ Este programa é um passo importante e diferente na minha carreira, dou dicas e ensino pessoas que nunca entraram numa cozinha como cozinhar, com rigor e simpatia. A gastronomia esta cada vez mais presente nos lares e a obrigação de cozinhar não é mais o papel da mulher, é da família inteira, pais, mães , crianças e avós. O interesse pelo assunto aumentou muito, algo que não existia há 20 anos ”, diz o chef.





