RedeTV! celebra 18 anos sem honrar herança da Manchete

Vcfaz - 17 Nov 2017 - 12:39



Nesta quarta-feira (15/11), a RedeTV! celebra a maioridade. A emissora de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho chega aos 18 anos. Em 15 de novembro de 1999, havia uma grande expectativa para o início da transmissão da nova emissora. Nos dias da véspera, um cronômetro marcava as horas para a inauguração da sucessora da TV Manchete.



O imbróglio começou com o esfacelamento da emissora da Família Bloch. Uma ferida que ainda não cicatrizou na TV aberta. O canal “aconteceu, virou manchete” deixou milhares de telespectadores órfãos. A Igreja Renascer em Cristo assumiu, em um breve período, o controle do então “canal 9 de São Paulo”. Aliás, a bispa Sonia Hernandes sumiu da grande mídia nos últimos anos.



Para evitar mais uma emissora evangélica, o governo federal, sob comando do presidente Fernando Henrique Cardoso, concedeu o canal para os sócios da “TeleTV”. O canal entrou com a premissa de exibir uma programação da TV paga na TV aberta. A ex-apresentadora da TV Globo, Valeria Monteiro, comandava o requintado “A Casa É Sua”, progenitor do atual “A Tarde É Sua” que representa a imagem da RedeTV! na atualidade. Uma emissora preocupada com as fofocas do “mundo artístico”.



Lá em 99, Dallevo e Carvalho surgiram como uma opção para a não entrada de mais uma emissora evangélica. No entanto, o futuro foi ingrato. O canal aluga grandes faixas da programação para “atrações” das Igrejas neopentecostais.



A TV Manchete deixou obras-primas para a teledramaturgia nacional. “Pantanal” é o maior símbolo. E a RedeTV!? Em 18 anos, somente o “Pânico na TV” e a novela “Betty, a Feia” deixaram rastros significativos para o veículo de comunicação. A Manchete tinha uma programação variada. Oferecia boas opções ao público. A RedeTV!, infelizmente, não.



A possível saída de Amaury Junior da RedeTV! simboliza o atual momento dos 18 anos do canal que vive no traço nos índices de audiência. O marco da maioridade deveria servir como um momento de reflexão. E urgente mudança de rota.



Fabio Maksymczuk





