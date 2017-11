Você está: Notícias

Megapix exibe o "Especial Artes Marciais"

Vcfaz - 19 Nov 2017 - 18:37



O canal Megapix preparou uma programação cheia de socos e chutes, além de uma boa dose de adrenalina e endorfina, para o dia 22. Na data, vai ao ar o “ Especial Artes Marciais ”, com filmes inspirados no universo das lutas: Kickboxer – O Desafio do Dragão, O Lutador (2006), Mais Forte que o Mundo – A História de José Aldo e Karate Kid.



No primeiro round do especial, às 18h, tem Kickboxer – O Desafio do Dragão . Kurt Sloan (Jean-Claude Van Damme) jura vingança ao ver o irmão, campeão de kickboxing, ser derrotado e paralisado no ringue. Ele começará uma jornada de foco, exercícios e preparação para a luta de sua vida.



Na sequência, às 19h55, vai ao ar O Lutador (2006). O boxeador George Iceman Chambers (Michael Jai White) caiu em uma cilada e acabou preso. Conhecido pelos golpes que dá dentro dos ringues, ele terá que aplicá-los também na cadeia, se quiser sobreviver.



Tem Mais Forte que o Mundo – A História de José Aldo no terceiro round, às 21h45. Nascido em uma família pobre da periferia de Manaus, Aldo (José Loreto) tem a luta como válvula de escape. Com o sonho de ser um lutador profissional, ele se muda para o Rio de Janeiro. Ele vira a grande aposta do treinador Dedé Pederneiras (Milhem Cortaz) e inicia a carreira no mundo do MMA.



O golpe final fica por conta de Karate Kid , à 0h05. Dre Parker (Jaden Smith) se muda para a China quando a mãe aceita um emprego em Pequim. Ele se interessa por Meiying (Han Wenwen), mas o namoro dos dois irrita Cheng (Zhenwei Wang), o valentão da escola. Sua vida se torna um inferno até que ele encontra o Sr. Han (Jackie Chan), zelador do prédio onde mora e mestre de kung fu.





