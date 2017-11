Você está: Notícias

Filmes

Telecine Play tem seleção especial para Dia da Consciência Negra

Vcfaz - 19 Nov 2017 - 18:41



A questão da segregação racial terá uma lista temática no Telecine Play no dia da Consciência Negra , comemorado no Brasil no dia 20 de novembro.



O premiado 12 Anos de Escravidão , vencedor de 3 Oscar, 2 BAFTA e 1 Globo de Ouro, está entre os sucessos. Com Chiwetel Ejiofor e Michael Fassbender, o longa marca a estreia de Lupita Nyong'o e conta a saga real de Solomon Northup, que era um homem livre do Norte dos Estados Unidos e, em 1841, foi sequestrado e escravizado no Sul do país durante 12 anos. No especial, também tem O Último Rei da Escócia, baseado em fatos reais. A trama conta a história do jovem Dr. Nicholas Garrigan (James McAvoy), que é convidado por Idi Amin (Forest Whitaker), um dos mais temidos ditadores da África, para ser seu médico particular. Por sua atuação como o tirano, Forest faturou o Oscar e o Globo de Ouro de Ator.



O Nascimento de Uma Nação tem como personagem central uma figura histórica: o escravo Nat Turner. O filme é o primeiro do ator Nate Parker como cineasta e é uma releitura do homônimo, lançado originalmente em 1915, por D.W. Griffith.



Outro destaque da lista é Histórias Cruzadas , que rendeu a Octavia Spencer o título de melhor atriz coadjuvante no Oscar, no Globo de Ouro e no BAFTA. Em uma pequena cidade do Mississipi na década de 1960, uma jornalista escreve um livro com histórias verídicas de empregadas domésticas que trabalham para as famílias ricas, expondo como elas são vítimas de preconceito racial.



Inspirado na peça Fences, Um Limite Entre Nós é dirigido e protagonizado por Denzel Washington – indicado ao Oscar por sua atuação. Sua parceira de elenco é Viola Davis, consagrada no papel de Rose em três importantes premiações, na categoria atriz coadjuvante: Oscar, Globo de Ouro e BAFTA.



A seleção traz ainda Michelle e Obama , que reconstrói o primeiro encontro de um dos casais mais poderosos, carismáticos e influentes do mundo, Barack Obama e Michelle Robinson; Fruitvale Station - a Última Parada, com Octavia Spencer, Michael B. Jordan e Melonie Diaz no elenco; e a produção da Disney Rainha de Katwe, que traz a história real de superação de Phiona Mutesi.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).