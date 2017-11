Você está: Novelas

Record

Belaventura: resumo da semana de 20 a 25 de novembro

Vcfaz - 20 Nov 2017 - 2:58



Segunda-feira



Pietra permanece assustada, com a mensagem ainda na mão. Pietra fecha a porta rapidamente e senta para ler a mensagem com calma. Pietra queima a mensagem e chora de emoção. Cedric entra na taverna de Falstaff e pergunta a ele sobre o fato de Lucy estar viva. Na floresta, Fernão e Selena se encaram com as espadas em punho. Daros e Gregor estão diante de Tácitus que está assustado, eles dizem que é só uma questão de tempo para os Errantes voltar a atacarem. Ariela conversa com Matriona e diz que Tiana deveria ser saber que ela poderia ser sua filha. Mistral ordena que Nodier resgate Bartolion com vida. Pietra fica confusa com a proposta de Carmona que pretende se reaproximar de Cedric depois de tudo que ele fez. Pietra alerta Carmona que é perigoso seu plano de que Cedric agirá a favor da corte sem perceber. Selena encontra com Biniek e diz que tem uma proposta. Marion experimenta algumas roupas diante do espelho com a ajuda de Laurinda e pede para que ela converse com Brione para ficar no castelo, ao lado da família. Selena mostra um mapa para Biniek e propõe que seja um bom lugar para se estabelecer. Selena diz a Biniek que eles serão perseguidos pelos Cavaleiros da Ordem e massacrados se partirem para o combate com Severo. A parteira Morgana está com Dulcinéa e prepara alguns panos molhados. Ela diz que fez o parto da filho de Inês. Dulcinéa fica surpresa, mas Morgana diz que nunca saberão para onde a criança foi. Accalon continua triste e cabisbaixo diante de Elia. Accalon diz que teve um filho mas que morreu no parto junto com a mãe. É quando entra Daros, Tácitus e Gregor e diz que nunca mais estará sozinho. Accalon sorri, emocionado. Enrico está diante de um mapa com Jacques e Mistral e diz que Accalon e seus arqueiros farão as buscas pelo pai. Carmona entra com Pietra e Lizabeta e pede apoio para a tropa feminina do castelo. Marion está imapaciente diante de Fernão que não sabe notícias de Arturo. Marion pede que marque um encontro sigiloso com o líder dos Errantes. Enrico, Jacques e Mistral aceitam o plano de Carmona. Brione está diante de Severo, Selena, Cedric e Leocádia e diz que quer participar da corte, já que é uma princesa. Selena desconfia. Fergau encontra com Joniel na oficina. Fergau conversa com Joniel e diz que poderão reconstruir Terragalon. Joniel pergunta sobre Arturo e pergunta se o machucaram. Fergau faz que sim. Joniel surpreende e o domina exigindo que o leve até o garoto. Marion a noite, encontra com Biniek e ouve o que ela tem a oferecer. O Mestre da Ordem visita Severo. Severo se aproxima e beija o seu anel. O Mestre diz a Severo que está ali para tratar da entrada oficial da Ordem Pura no reino de Belaventura e já propõe providenciar a coroação para o dia seguinte. Pietra diz a Enrico que não poderia deixar de apoiar Carmona.



Terça-feira



Pietra está agitada diante de Ariela e Dulcinéa. Ariela diz que uma mulher entrou no castelo e lhe deu uma flor. Dulcinéa estranha a agitação de Pietra. Dulcinéa agradece a presença de Ariela e diz que a perda do bebê será irreparável, mas que, sua presença traz conforto e torna tudo menos sofrido. Pietra caminha com a flor na mão. Marion sugere a Biniek que solte Arturo e em troca ele poderá na corte. Na floresta, Joniel caminha na direção apontada por Fergau. Tiana reclama com Gonzalo que Joniel está demorando para voltar para casa. Matriona e Quixonte vão até a casa de Joniel. Corinto está aos prantos e muito emocionado diante de Carmona, que está perplexa. Corinto diz que Elia contou tudo para ele sobre a perda do bebê de Dulcinéa. Pietra sai do castelo, protegida por uma capa. Enrico encontra com Pietra. Pietra diz que a mulher que entregou a flor pode ser sua mãe e pede a Enrico que mande um soldado ir atrás dela. Marion diz a Biniek que só volta para o castelo com Arturo. Biniek aponta o caminho para Marion que vai na frente. Biniek a segue com a mão no machado. Marion avista a árvore onde está alguém, encapuzado e amarrado. Joniel entra na estalagem carregando Arturo nos ombros. Marion, Fernão e Biniek estão surpresos diante de Fergau, que está amordaçado. Fergau diz que alguém o atacou pelas costas e que levaram o garoto. Fernão diz Marion para irem embora dali. Biniek pega o machado e diz que não vão a lugar nenhum. Tácitus diz a Accalon que não devem procurar Falstaff. Accalon rebate e diz que Falstaff precisa saber que agora não tem mais poder algum sobre Dulcinéa. O Mestre visita Bartolion na masmorra junto com Cedric. Selena diz à Brione que não cairá em suas provocações e Brione diz que não quer provocá-la e sim afastá-la do castelo de uma vez por todas. Marion chega no castelo de Valedo, encara Selena e pergunta o que fizeram com Arturo. Marion diz que só quer seu filho de volta. Selena diz que ele morreu e que ela trocou a criança. Marion reage, surpresa e Brione olha para as duas, confusa. Severo entra com Leocádia e se surpreende com o que ouve. O Mestre conversa com Cedric e diz que primeiro é preciso coroar Severo e depois tirar do caminho todos que representarem alguma ameaça. Pietra diz a Lizabeta que se sua mãe está viva, que irá encontrá-la.



Quarta-feira



Pietra conversa com Lizabeta e pede que ela guarde um segredo. Pietra conta que recebeu uma mensagem de um pássaro diferente que pode ser de outro reino. A mensagem estava como forma de enigma como sua mãe costumava fazer. Pietra diz que talvez seja uma mensagem de sua mãe avisando que está viva, que sobreviveu à fogueira e voltará para buscá-la. Lizabeta fica surpresa e pergunta se Pietra largaria tudo e partiria de Belaventura. Enrico conversa com Jacques e Mistral. Eles planejam uma estratégia para dar alguma esperança a todos os súditos que estão apavorados com a possibilidade de o conde Severo se tornar o novo rei. Selena revela a Severo que Marion perdeu o bebê e trocou por outro. Ele fica furioso e pressiona Marion a contar a verdade. Ela confirma que Arturo é um bebê roubado e não filho deles. Joniel ajuda Arturo que está com o braço e a perna quebrada. Marion revela a Severo como tudo aconteceu. Que para não ser morta por Otoniel disse que continuava grávida, mesmo já tendo perdido o bebê. Severo está furioso e pede que Marion implore para continuar viva. Nodier conta a Cedric que fugiu da torre do castelo. Cedric o encara por alguns instantes e pede que a criada o acomode. Pietra diz para Lizabeta que jamais partiria de Belaventura sem contar tudo a Enrico. Lizabeta pede que Pietra aja com bastante prudência e agradece pela confiança. Enquanto Severo discute com Marion, o mestre entra na sala e diz que para resolverem os problemas discretamente já que partirá amanhã após a coroação. Marion se assusta e Severo revela que já está tudo decidido e que logo pela manhã anunciará o novo rei. Marion conta a Brione que a parteira Morgana levou um cesto com um bebê enrolado em panos e a entregou. O bebê estava debilitado porque os representantes da Ordem Pura não levaram para salvar do frio. E Marion diz que jurou salvar aquela criança. Marion alerta Brione que Selena não pode continuar influenciando Severo. Dulcinéa agradece Accalon por ter cuidado dela. Ele pede para ela pensar na possibilidade de irem embora para outro reino. Ela diz que ele não pode abandonar Enrico e nem ela Pietra. Dulcinéa pergunta se algo aconteceu para ele querer ir embora. Leocádia entra na sala do trono e diz para Severo abrir os olhos e perceber que está caindo em uma armadilha ao fazer de Selena a sua rainha. Ele decidido pede que a mãe se retire. Tácitus aparece no castelo Belaventura e conta para Enrico que Severo será coroado rei. Neste momento, Enrico decide que também será coroado como rei e Pietra como rainha. Diz a Nodier que quer dar um presente especial para o rei: a cabeça de Bartolion em uma bandeja. Nodier se assusta. Marion e Selena aparecem vestidas como rainha antes da coroação. Severo precisa decidir qual das duas será a rainha. Pietra está com Dulcinéa se arrumando. Ela avista uma flor com uma mensagem. Pietra sai e diz que voltará a tempo da coroação. Duclinéa pergunta o que pode ser mais importante que a coroação e Pietra responde: encontrar minha mãe.



Quinta-feira



Dulcinéa está espantada diante de Pietra ao saber que ela quer procurar por sua mãe e pergunta se ela não tinha morrido. Pietra diz que sua mãe marcou um encontro através de uma mensagem que recebeu. Carmona coloca algumas coisas num baú, quando Enrico entra. Enrico diz a Carmona que ela não pode ir embora. Severo está diante de Selena e Marion, que aguardam uma resposta. Fernão chega e diz a Severo que Enrico não aceita se submeter ao seu comando e que Belaventura parece que vai se tornar um reino independente, para espanto de Severo. Mistral prepara um discurso para a coroação de Enrico e comenta com Jacques que eal seja repleta de esperança. Tácitus diz à Carmona que ela está errada. Carmona pede que a ajude a fechar o baú e Tácitus se nega. Carmona diz que vai para a casa de Páris e Tácitus pede que ela não vá. Tamar e Dumas levam para o palacete de Páris um baú com pertences de Bartolion. Gonzalo vai até o castelo de Valedo para falar com Brione e encontra com Cedric. Cedric diz que Brione não pode atender porque está se preparando para a coroação. Cedric chama os guardas para retirar Gonzalo do castelo. Joniel caminha pela Vila quando Fergau o surpreende e o empura contra uma parede. Fergau tem um facão e aponta para o pescoço de Joniel. Fergau pergunta por Arturo. Fergau diz não contou quem levou o garoto e que dará mais uma chance a Joniel. Fergau diz a Joniel que negocie com o novo rei, e pegar a terra que seria para os Errantes e destinar para o povo de Terragalon. Arturo está deitado na cama, com as talas de madeira. Dulcinéa segue Pietra, na saída do castelo. Pietra monta o cavalo e sai para o encontro. Enrico comenta com Jacques que com a sua coroação, Severo pode querer se vingar em Bartolion. Cedric sugere a Severo que negocie com Bartolion compara que Enrico desista da coroação, caso contrário, que Bartolion seja queimado numa grande fogueira.



Sexta-feira



Bartolion é torturado na masmorra e o Mestre está ali. Solimara pergunta por Pietra e ela diz que a princesa seguiu o bilhete que recebeu. Solimara diz que pode ter sido uma armadilha. Tácitus diz a Jacques que Arturo está na estalagem. Enrico pede que Jacques se acalme. Jacques questiona se querem usar Arturo como moeda de troca para resgatar Bartolion. Enrico está conversando com Mistral, Tácitus e Jacques quando o soldado Balin entra e entrega uma mensagem de Valedo. Enrico revela que Severo acaba de ameaçar Bartolion de morte caso prossiga com a ideia da independência de Redenção. Nodier visita Bartolion na masmorra e diz que está com um dilema que não consegue resolver sozinho. Nodier dá duas alternativas para Baroltion: facilitar sua fuga ou entregar sua cabeça numa bandeja para o conde.O Mestre entrega um grande livro para Severo com os termos que devem ser seguidos após a coroação. Carmona chega com Corinto na casa de Páris carregando o baú com seus pertences. Pietra chega a sua antiga casa. Enrico pergunta a Dulcinéa se Pietra já está pronta e Dulcinéa revela tudo. Enrico fica tenso e diz que Pietra pode ter caído numa armadilha. Severo chama Marion e diz que ela está livre sob o termo de qualquer punição e que por ter sido infiel a ele, que ela perde o direito de qualquer título ou posse que venha de Valedo. Mario fica chocada. Severo diz que ela está sendo enviada para a vila dos plebeus. Cedric nomeia Selena como a primeira rainha viva de Belaventura, para o choque de Marion. Pietra se aproxima e percebe que é Selena que está na sua antiga casa.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).