TV Cultura exibe clássico indicado a 11 Oscars

Vcfaz - 22 Nov 2017 - 21:53



Nesta sexta-feira, dia 24 de novembro, a faixa Cine Cult exibe o filme Chinatown , neo-noir dirigido por Roman Polanski e vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original em 1975. A atração vai ao ar às 22h30, na TV Cultura .



Na Los Angeles dos anos 1930, o detetive particular J. J. “Jake” Gittes (Jack Nicholson) é contratado por uma mulher que diz ser Evelyn Mulwray (Diane Ladd) e quer provas da infidelidade de seu marido, Hollis Mulwray (Darrell Zwerling). No meio da investigação, Jake conhece a verdadeira Sra. Mulwray (Faye Dunaway) e descobre que sua cliente inicial era uma impostora. Quando Hollis Mulwray é encontrado morto, o detetive acaba se envolvendo numa trama complexa repleta de crimes, conspirações e reviravoltas.



Realizado quatro anos após o brutal assassinato de Sharon Tate (esposa de Polanski) pelos seguidores de Charles Manson, este é o último filme do diretor franco-polonês em solo norte-americano.



Com apresentação da jornalista Chris Maksud, a faixa Cine Cult leva clássicos dos estúdios MGM e Paramount à TV aberta, semanalmente. Entre os outros títulos selecionados para a faixa, estão obras como Bonequinha de Luxo, Crepúsculo dos Deuses, Cinderela em Paris e a adaptação de Romeu e Julieta de Franco Zeffirelli.





