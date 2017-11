Você está: Notícias

Garotada

Disney Junior e SBT estreiam nova temporada de Morko e Mali

Vcfaz - 22 Nov 2017 - 21:59



A série Morko e Mali estreia uma nova temporada no mês de novembro em toda a América Latina.



No dia 25 de novembro, às 11h, o primeiro episódio será exibido simultaneamente no Disney Junior e em uma Live no Facebook e Youtube do canal. Após a estreia, o episódio ficará disponível por 48 horas nas redes sociais.



No dia seguinte, o episódio será exibido no bloco Mundo Disney às 12h30, no SBT .



Morko e Mali é uma produção original da Disney Channels Latin America para o Disney Junior, inspirada na floresta amazônica, cujos protagonistas devem resolver em cada episódio, junto com seus amigos, os mais variados desafios que os farão viver as aventuras mais divertidas. Cheia de humor, música, aventura e adoráveis personagens, a série encoraja as crianças em idade pré-escolar a explorar o meio ambiente e a natureza, resolvendo problemas de forma criativa, entrando no mundo da lógica e da matemática por meio de histórias emocionantes. Dentro de uma selva mágica, a série convida você a descobrir personagens animais coloridos que vivem na selva e interagem com Morko e Mali, os irmãos protagonistas da série.





