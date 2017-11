Você está: Notícias

Apocalipse alcança média de 19,2 pontos em sua estreia

Vcfaz - 22 Nov 2017 - 22:05



Em noite de estreia, a novela Apocalipse alcançou, em Vitória , 19,2 pontos de média e consolidou, ontem, dia 21 de novembro, o segundo lugar isolado. Esta foi a melhor estreia desde Os Dez Mandamentos, em 2015, superando também a média do primeiro capítulo das antecessoras Os Dez Mandamentos – Nova Temporada, A Terra Prometida e O Rico e Lázaro.



Em Salvador , a trama registrou média de 17 pontos e garantiu a vice-liderança isolada.



Em Goiânia , o primeiro capítulo também consolidou o segundo lugar isolado com média de 16,8 pontos e ficou a apenas 1,7 pontos da liderança.



Em São Paulo , a trama, escrita por Vivian de Oliveira com direção geral de Edson Spinello, superou a estreia de Os Dez Mandamentos, em 2015, que registrou 12 pontos de média. Na faixa das 20h50 às 21h44, o primeiro capítulo da nova trama da Record TV marcou 13 pontos de média, pico de 14 pontos e share de 17%. A terceira colocada ficou com 12 pontos de média.



A pesquisa da Kantar Ibope ainda mostra que a novela foi alcançada por 1,903 milhão de telespectadores em São Paulo.



No Rio de Janeiro , a produção também superou a marca do primeiro capítulo de Os Dez Mandamentos, que foi de 14 pontos de média. Apocalipse registrou dois pontos a mais: alcançou média de 16 pontos, pico de 17 pontos e share de 23%. A terceira colocada teve metade da audiência de Apocalipse, apenas 8 pontos de média.



Apocalipse foi alcançada, no Rio de Janeiro, por 1,322 milhão de telespectadores.



Em Belo Horizonte , a novela consolidou o segundo lugar isolado com 16 pontos de média, 17 pontos de pico e share de 24%, contra 12 pontos da concorrente.



Em Brasília , garantiu a vice-liderança isolada com 13,1 pontos, pico de 15 pontos e share de 18%, contra 12,6 pontos da terceira colocada.



E a novela também foi um sucesso nas audiências de Porto Alegre com 9 pontos de média. Em Recife , ficou com 14 pontos de média; em Florianópolis marcou média de 7 pontos e em Curitiba registrou média de 12 pontos – todos os dados são consolidados.





