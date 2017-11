TV Ines lança aplicativo do único telejornal nacional feito para a comunidade surda

Você está: Notícias

Vcfaz - 22 Nov 2017 - 22:10



Tema mais recorrente nas últimas semanas por conta da prova de redação do ENEM, que aconteceu em 05 de novembro, a comunidade surda sempre foi prioridade para a TV INES . Afinal, são eles os maiores telespectadores do único canal de televisão no Brasil que oferece programação completa para surdos e ouvintes.



Neste mês, a TV INES disponibilizou para seu público o aplicativo do Primeira Mão , um jornal semanal exibido na programação da emissora. Com o aplicativo, a comunidade surda poderá se informar em Libras e através do celular, sobre as principais notícias do país e do mundo, o que ainda não é possível nas mídias tradicionais. É uma inovação que traz para o universo dos equipamentos móveis uma ferramenta de comunicação visual, factual e informativa, contemplando uma população de surdos superior a nove milhões de pessoas no Brasil. O aplicativo já está disponível para download nas lojas virtuais.





