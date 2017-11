Você está: Notícias

Música

Music Box Brazil anuncia parceira com VEVO e transmite premiação ao vivo

Vcfaz - 22 Nov 2017 - 22:17



O canal Music Box Brazil anuncia parceria inédita com o site internacional de vídeos musicais e entretenimento VEVO . A colaboração entre as empresas será no próximo dia 28 de novembro, às 21h, em São Paulo, quando o canal de música exibe ao vivo, e simultaneamente com os canais da VEVO no Brasil, o “ Women’s Music Event ”, premiação que homenageia e reforça o protagonismo da mulher na música.



São 13 categorias e mais de 50 profissionais indicadas que disputam o voto popular e técnico, entre elas as cantoras Anitta, Elza Soares e Mallu Magalhães. “ Nosso objetivo com o WME Awards by VEVO é alcançar mulheres de todos os cantos do país e que atuam nas mais diversas áreas da cadeia musical para dar voz a essas profissionais e o reconhecimento necessário ”, afirma Fátima Pissarra, Diretora Geral da VEVO Brasil.



A parceria entre a programadora de TV e a VEVO, maior plataforma de vídeo premium do mundo com escritórios no Brasil, Estados Unidos e Europa, é segundo o vice-presidente da Box Brazil, José Wilson da Fonseca, um momento especial para o Music Box Brazil, inaugurando uma nova fase do canal no que diz respeito à transmissão de shows e eventos ao vivo.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).