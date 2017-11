Você está: Notícias

NOW realiza ação para Black Friday e oferece descontos de até 90%

Vcfaz - 22 Nov 2017 - 22:21



O NOW ampliou sua Black Friday . Até o dia 04 de dezembro os clientes da NET e Claro HDTV poderão assistir a grandes sucessos do cinema com até 90% de desconto. Serão mais de 60 títulos para entreter toda a família.



A lista de inclui Rei Arthur: A Lenda da Espada, do diretor Guy Ritchie; Kong: A Ilha Da Caveira, que tem Tom Hiddleston e Samuel L. Jackson no elenco; Despedida em Grande Estilo, com Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin e Logan, que é a última vez que Hugh Jackman viverá o herói da Marvel, Wolverine, nas telonas.



As animações também ganham espaço na promoção. O Poderoso Chefinho, Trolls e toda a saga de A Era do Gelo estão na lista títulos selecionados, assim como o cinema nacional também está bem representado com os longas João, O Maestro; Amor.com e Um Tio Quase Perfeito.



O NOW está disponível para clientes da NET e Claro HDTV pelo site nowonline.com.br ou aplicativo para tablets e smartphones. Os NETs com pacote HD também assistem aos conteúdos da plataforma pela TV, no canal 1 do controle remoto.



Para aproveitar a Black Friday do NOW basta acessar Cinema > Black Friday. Cada título fica disponível por 48 horas para os clientes assistirem quando e quantas vezes quiserem.





