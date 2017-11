ESPN amplia investimentos em eSports e anuncia dois novos apresentadores

Você está: Notícias

Vcfaz - 22 Nov 2017 - 22:29



Referência em conteúdo esportivo multiplataforma e primeiro canal a apostar em cobertura exclusiva dos eSports , a ESPN anuncia a contratação de dois novos apresentadores para ampliar a repercussão da modalidade: Luciano Amaral e Petar Neto chegam para integrar o time de profissionais especializados em eSports na ESPN juntamente com Felipe Felix e Rodrigo Guerra . Os reforços na equipe participarão dos programas semanais exibidos pelos canais ESPN+ e ESPN Extra e também disponíveis no WatchESPN .



Figura conhecida do universo televisivo, Luciano Amaral iniciou sua carreira ainda criança atuando em comerciais, em meados dos anos 80. Mas foi atuando nas premiadas séries Mundo da Lua e no Castelo Rá-Tim-Bum, ambas da TV Cultura, que se consagrou como um dos rostos infantis mais conhecidos da década de 90. O sucesso o levou para encabeçar diversos outros projetos em canais como SBT, Bandeirantes e Rede TV!, mas foi no universo dos games que o apresentador acabou se especializando. Hoje, além de integrar o time da ESPN, também apresenta o programa Glitch, na PlayTV, e faz parte do The Enemy, portal do Omelete Group dedicado ao universo de games e tecnologia.



Petar Neto também é figurinha carimbada no universo dos esportes eletrônicos. Agora apresentador da ESPN, já atuou como player de CS 1.2/1.3, narrador e até embaixador do segmento no país. Em 2016 e 2017, Petar narrou a Copa do Mundo de Overwatch e neste ano também fez a narração da Gwent – Pro Cup, evento que contou com etapa presencial na Brasil Game Show.





