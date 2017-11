Você está: Notícias

Lucifer se torna contribuinte de uma glamorosa instituição de caridade

Vcfaz - 22 Nov 2017 - 22:36



O canal Universal exibe, no dia 29 de novembro, quarta-feira, às 23h, o décimo primeiro episódio da 1ª temporada de Lucifer .



No episódio “ St. Lucifer ”, quando o filantropo Tim Dunlear (Michasha Armstrong) é encontrado morto, Lucifer (Tom Ellis) explora seu lado do bem para se tornar um contribuinte da glamorosa instituição de caridade de Dunlear, em Los Angeles.



Além disso, após se recusar a dormir com Chloe (Lauren German) bêbada, Lucifer decide que gosta de exercer a benevolência e adota um novo estilo de vida. Enquanto isso, Malcolm (Kevin Rankin) explica para Dan (Kevin Alejandro) por que ele retornou do inferno, e Maze (Lesley-Ann Brandt) faz uma visita a Amenadiel (D.B. Woodside).





