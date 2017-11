Você está: Notícias

A mais bela do mundo

TNT e Band transmitem o Miss Universo 2017

robertoscalon - 23 Nov 2017 - 10:43



Neste domingo (26), os canais TNT e Band transmitem ao vivo a 66ª edição do Miss Universo , diretamente do The AXIS Planet Hollywood Resort & Casino, em Las Vegas. Em uma noite repleta de glamour e surpresas, mais de 80 mulheres representarão seu país, passando por várias provas nas quais deverão demonstrar todo seu talento, inteligência e glamour necessários para se tornar a sucessora da francesa Iris Mittenaere.



O "Miss Universo" busca premiar a beleza como um todo, desde a segurança, a inteligência e o porte que possuem as candidatas vindas de diferentes partes do mundo, dando a elas mais do que a oportunidade de se tornarem ícones de beleza, mas também colaborarem como porta-vozes de causas sociais e que podem gerar impacto ao redor do mundo.



Neste ano, as representantes da América Latina são: Monalysa Alcântara (Brasil), Estefanía Incandela (Argentina), Keysi Sayago (Venezuela), Laura González (Colômbia), Ingrid Aceitón (Chile), Denisse Franco (México), María Daniela Cepeda (Equador), Isel Súñiga (Guatemala), Berenice Quezada (Nicaragua), Keysi Sayago (Venezuela), Marisol Acosta (Uruguai), Ariela Machado (Paraguai), Gleisy Noguer Hassen (Bolivia), Danyeshka Hernández (Porto Rico), Laura Sofía de Sanctis (Panamá), April Tobie (Honduras), Davina Bennet (Jamaica), Prissila Howard (Perú), Cassandra Chery (Haití), Alisson Abarca (El Salvador), Olga Correa (Costa Rica) e Carmen Muñoz (Rep. Dominicana).



A representante brasileira, Monalysa Alcântara é uma modelo nascida em Teresina e vencedora do concurso Miss Brasil 2017 como a primeira representante do estado do Piauí e a terceira mulher negra a conquistar o prêmio.



Na TNT , a apresentação será de Domingas Person e os comentários de Natália Guimarães, vencedora do Miss Brasil de 2007 e Vice-campeã do Miss Universo 2007. A transmissão acontece no dia 26 de novembro , às 22h. Já a Band , a transmissão acontece a partir da meia-noite, com Renata Fan ancorando a transmissão, que terá como convidados a Miss Brasil 2016 Raissa Santana e o stylist Rapha Mendonça. A tradução simultânea será feita por Malcolm Forest e Célia Regina R.D. Kfouri.





