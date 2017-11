Você está: Notícias

Vem aí...

Band abre inscrições para próxima edição de "Masterchef"

robertoscalon - 23 Nov 2017 - 11:14



A Band já abriu as inscrições para a quinta temporada do "MasterChef" . Os cozinheiros amadores interessados em entrar na cozinha mais famosa do país, um desafio mais disputado até que prova de vestibular da Universidade de São Paulo, devem preencher o formulário de inscrição no site do programa até o dia 31 de janeiro.



Podem participar do programa maiores de 18 anos que não tenham trabalhado em cozinhas profissionais e que não tenham estudado gastronomia. A próxima edição do "MasterChef" tem previsão de estreia para o inicio de 2018.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).