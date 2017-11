Você está: Notícias

Desafio Mortal

Ed Stafford estrela nova série de sobrevivência do Discovery

robertoscalon - 24 Nov 2017 - 12:27



O ex-oficial do exército britânico, Ed Stafford, já testou os limites entre a vida e a morte em seis localidades inóspitas. Agora em "Ed Stafford: Desafio Mortal" , a nova série do Discovery , ele averigua – da forma mais prática possível – se uma pessoa perdida na natureza, sem ferramentas ou víveres, pode resistir por até dez dias, mesmo diante de desidratação, frio, esgotamento físico e mental, fome e dos predadores.



Com estreia na terça-feira (28), em cada episódio de uma hora, Ed filma e narra a missão em uma localidade. O objetivo é chegar à civilização antes de sucumbir às intempéries. Ficar parado é o pior que se pode fazer em uma situação que apresenta desafios intensos constantemente e, por isso, Ed se dedica a caminhadas extenuantes. Por outro lado, seguir na direção errada pode ser sentença de morte.



Sem ajuda, guias, mapas, bússola, suprimentos, e sem a possibilidade de resgate ou assistência imediatos, ele confia apenas na própria habilidade de interpretar os sinais da natureza hostil para se localizar, conseguir alimento, abrigo e água. O deserto do Atacama, as florestas do Laos, os pântanos de Madagascar, a região de Darién, no Panamá, o maciço de Altai, na Mongólia, e as montanhas búlgaras de Rhodope estão entre os destinos da temporada.



"Ed Stafford: Desafio Mortal" estreia dia 28 de novembro, às 22h20 no canal Discovery .





