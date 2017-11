Você está: Notícias

Menos maldades

"O Outro Lado do Paraíso" inicia nova fase com vingança de Clara

25 Nov 2017



A novela das nove da Globo , “O Outro Lado do Paraíso” entra em nova fase a partir desta segunda (27). O aniversário de dez anos de Tomaz (Vitor Figueiredo), filho de Clara (Bianca Bin) e Gael (Sergio Guizé), simboliza esta passagem de tempo.



O menino, que não conhece a mãe biológica, é criado como filho por Lívia (Grazi Massafera) e Renato (Rafael Cardoso), que estão casados. Eles moram na casa de Sophia (Marieta Severo), em Palmas, junto também com Gael. A família consegue restabelecer as finanças graças a exploração do garimpo em Pedra Santa. As minas de esmeraldas administradas por Sophia garantem a vida confortável dos Montserrat. Desde que Clara foi internada na clínica, Sophia tem em mãos os documentos de posse da exploração das terras que pertencem legalmente a Tomaz. Graças ao neto, está cada vez mais rica e poderosa.



Mas os dias de fartura estão com os dias contados. Mesmo casado com Lívia, Renato nunca esqueceu Clara e durante todos esses anos, tentou sem sucesso conseguir alguma pista que o levasse até ela. Durante uma conversa com Josafá (Lima Duarte) e Mercedes (Fernanda Montenegro) em Pedra Santa, onde ainda mantém um consultório, Renato admite que nunca esqueceu Clara. “Aqui sinto uma conexão com Clara. Mesmo estando feliz, bem casado.”, diz ele. Josafá aproveita a oportunidade para cobrar o médico. “E daí se esqueceu ou não esqueceu? Tem anos e anos que não temos notícias dela. Nem uma palavra. Rapaz, cê disse que ia achar a Clara”, questiona.



Renato explica que acreditava que encontraria alguma pista na casa de Sophia, mas jamais achou qualquer informação. Neste momento, Mercedes escuta as “vozes” e garante que há uma pista na casa. “Talvez. No computador da Sophia. Mas tem senha. Já tentei descobrir, milhares de vezes. Quase fui pego em flagrante. Nunca, nunca consegui entrar nos arquivos dela”, reforça o médico. Mas a mística é enfática e o aconselha a não desistir. “Hoje à noite. Eles tão me dizendo. Eles vão confundir a Sophia. Ela vai se atrapalhar. Vai esquecer esse negócio que ela trabalha. Não sei como isso funciona, mas Eles dizem pra você tentar. De madrugada. É sua oportunidade! Eles estão dizendo, é sim sua oportunidade!”, garante Mercedes. À noite, Renato age rápido e descobre uma transferência bancária em nome de Clara Tavares no computador de Sophia. “É um recibo de depósito, pra Clara? A Sophia manda mesada pra Clara? Não. Hospício Santa Carmela. O pagamento do custo mensal da paciente Clara. Um hospício! A Clara tá num hospício!”, constata.



As cenas estão previstas para irem ao ar amanhã, terça-feira, dia 24. ‘O Outro Lado do Paraíso’ é uma obra escrita por Walcyr Carrasco, com direção artística de Mauro Mendonça Filho e direção geral de André Felipe Binder.





