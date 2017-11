Você está: Notícias

Warner exibe "Crisis on Earth-X", crossover de séries de heróis da DC

robertoscalon - 25 Nov 2017 - 21:41



Quando vilões da Terra-X atacam a cerimônia de casamento de Barry Allen e Iris West, o Arqueiro Verde, Supergirl, Flash e Canário Branco lideram suas equipes para salvar o mundo. Esse é o enredo do especial "Crisis on Earth-X" , crossover das séries "Supergirl", "Arrow", "Flash" e "DC´s Legends of Tomorrow" que vai ao ar no canal Warner na próxima sexta (1º).



O casamento de Barry (Grant Gustin) e Iris (Candice Patton) reúne vários heróis, mas as coisas dão errado quando os vilões da Terra-X atacam a cerimônia. Todos os super-heróis, com a ajuda de seus super amigos – como Capitão Frio (Wentworth Miller), The Ray (Russell Tovey), Felicity Smoak (Emily Bett Rickards), Iris West e Alex Danvers (Chyler Leigh) – , terão que enfrentar os mais formidáveis vilões. Os heróis mais poderosos da Terra – Arqueiro Verde (Stephen Amell), Supergirl (Melissa Benoist), The Flash e Canário Branco (Caity Lotz) – lideram seus times em meio a uma batalha para salvar o mundo.



Terra X é um conceito extinto da DC Comics. Na Terra X, os nazistas dominavam o mundo mediante 3 estações geradoras de um sinal que controlava a mente, localizadas na Torre Eiffel, no Monte Rushmore, e no Monte Fuji.



"Crisis on Earth-X" tem inicio no dia 1º de dezembro , às 21h40 com o episódio de "Supergirl" .





