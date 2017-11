Você está: Notícias

De volta!

"Um Maluco no Pedaço" volta ao ar no Comedy Central

robertoscalon - 25 Nov 2017 - 21:54



A partir de segunda (27), o Comedy Central traz de volta a série de sucesso "Um Maluco no Pedaço" ( "Fresh Prince o"f Bel Air" ). Exibida entre 1990 e 1996, a série fez muito sucesso e foi responsável por revelar o ator Will Smith.



Will, um jovem de origem humildade, se muda para um luxuoso bairro na Califórnia. Após arrumar confusão com pessoas perigosas de seu bairro, na Filadélfia, sua mãe resolve mandá-lo para viver com sua irmã Vivian e seu cunhado Philip. Por ser um garoto humilde e não ligar para os estudos, Will vive se comportando de maneira inadequada, provocando trapalhadas aos seus tios e primos na mansão e muita confusão.



"Um Maluco no Pedaço" estreia dia 27 de novembro , às 10h40 no Comedy Central. , com exibições de segunda a sexta.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).