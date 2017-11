Você está: Notícias

Nova série

"Future Man" leva comédia, fantasia e ação ao FOX Premium

robertoscalon - 25 Nov 2017 - 22:06



FOX Premium App & TV estreia com exclusividade no Brasil a nova série cômica “Future Man” protagonizada por Josh Hutcherson (“Jogos Vorazes”), produzida e dirigida por Seth Rogen. A série é uma comédia original, irreverente e imaginativa que mescla fantasia e ação, é uma produção de alta qualidade com elementos cinematográficos inspirados nos filmes de muito sucesso de James Cameron.



A história tem como centro o socialmente inepto e com muita baixa autoestima Josh Futturman (Hutcherson), um jovem de 23 anos que ainda vive com seus pais e que é obcecado por jogos de videogame como “The Biotic Wars”. Trabalhando como zelador de dia e jogador de classe mundial pela noite, Josh tem a tarefa de prevenir a extinção dos seres humanos depois que misteriosos visitantes do futuro o recrutam para que ele combata a iminente invasão de uma superraça.



Composta por 13 episódios de 30 minutos, "Future Man" estreia no dia 28 de novembro , às 22h45, no FOX Premium 2 . Logo após sua exibição, todos episódios estarão disponíveis no acesso Premium do App da FOX.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).