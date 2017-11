Você está: Notícias

Troco Likes Ao Vivo

MTV exibe show inédito de Thiago Iorc

robertoscalon - 27 Nov 2017 - 20:07



"Amei Te Ver", "Coisa Linda", "Sol Que Me Faltava " e " De Todas as Coisas" são alguns dos hits que compõe o primeiro registro, ao vivo, da turnê de Tiago Iorc, ‘Troco Likes Ao Vivo’ . O álbum que marcou a entrada no cantor no cenário musical brasileiro foi gravado em Belém (PA), em abril de 2016, e ganhou exibição nos cinemas de 13 cidades brasileiras.



Dirigido pelo próprio cantor, o formato da gravação foi inspirado em ‘Birdman’ e uniu duas paixões de Tiago: música e cinema. Essa turnê, que terminou recentemente, rendeu 200 shows e um Grammy, por ‘Melhor disco em língua portuguesa’. Vale lembrar que ‘Troco Likes’ foi o primeiro álbum do cantor com 100% das músicas cantadas em português.



Na MTV , o show ‘Troco Likes Ao Vivo’ será exibido 28 de novembro , às 20h, logo após o "MTV Hits" .





