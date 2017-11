Você está: Notícias

Multishow e Bis transmitem o festival "Combina MPB" ao vivo

robertoscalon - 27 Nov 2017 - 20:20



As transmissões ao vivo do Multishow continuam a todo vapor neste final de ano. O ‘Festival Combina MPB terá exibição ao vivo no Multishow e no Canal BIS , nos dias 01, 02 e 03 de dezembro , diretamente de Salvador, na programação linear e na plataforma VOD dos canais.



O evento promove diversos encontros de artistas no mesmo palco como Anitta e Gilberto Gil; Maria Rita e Roberta Sá; Tiago Iorc e Milton Nascimento; Carlinhos Brown e Anavitória; entre outros. Na TV, a cobertura fica sob o comando dos apresentadores Laura Vicente e Guilherme Guedes, que trazem tudo em tempo real. Nas redes sociais do Multishow , Gominho registra todos os bastidores do evento, incluindo os camarins dos artistas e a preparação de cada um deles antes de subir ao palco, além dos ensaios que acontecem no dia 30 de novembro.



No dia 1º de dezembro , o canal BIS exibe os shows de Pretinho da Serrinha, Maria Rita, Mariene de Castro e Roberta Sá, às 19h; Alexandre Pires; Paulo Miklos e Arnaldo Antunes, às 20h25 e Os Paralamas do Sucesso e Dado Villa-Lobos, às 21h50. Às 23h15, o Multishow exibe o encontro de Tiago Iorc e Milton Nascimento.



No dia 02 de dezembro , o BIS transmite os encontros musicais de Luiz Caldas e Larissa Luz (às 19h); Felipe Cordeiro, Gaby Amarantos e ÀTTØØXXÁ (às 20h25) e Nando Reis e 2 Reis (às 21h50). Já às 23h15, o Multishow exibe o show de Carlinhos Brown e Anavitória.



No dia 03 de dezembro , o canal BIS exibe os shows de Sinara, Saulo e Jau (às 19h), BaianaSystem, Bnegão e Emicida (às 20h25) e Johnny Hooker, Daniela Mercury e As Bahias e a Cozinha Mineira (às 21h50). Às 23h15, o Multishow exibe o encontro de Gilberto Gil e Anitta.





