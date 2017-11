Você está: Notícias

De Alê Abreu

Discovery Kids estreia a animação brasileira "Vivi Viravento"

robertoscalon - 27 Nov 2017 - 20:51



O Discovery Kids estreia a nova produção local "Vivi Viravento" , criada por Alê Abreu (de "O Menino e o Mundo" e "Garoto Cósmico" ). Vivi é uma menina que adora aventuras fantásticas e pautadas pela imaginação. Em busca de Viravento – o lugar onde nascem todas as ideias – ela viaja pelo mundo acompanhada por dois grandes amigos, o tranquilo Mochilão e o sapeca Lanterninha.



Viravento é um local imaginário, onde tudo pode acontecer, e fica dentro do caderno de desenhos de Vivi, onde ela guarda fotos, cria paisagens e faz colagens. A menina se refere a Viravento como um destino mágico a ser encontrado durante suas viagens imaginárias e o caderno funciona como um portal através do qual, a partir de seus próprios desenhos, Vivi visita diferentes países.



É neste universo lúdico, onde objetos podem falar e as paisagens têm os contornos de desenhos e recortes infantis, que Vivi descobre informações sobre a diversidade de plantas, animais e culturas. Em tom poético, a própria menina descreve as sensações de uma criança enquanto descobre o quão fascinante é o mundo e as novidades que cada país pode apresentar. Entre os destinos da primeira temporada estão Escócia, Galápagos, China, Chile, e, no Brasil, as Cataratas do Iguaçu.



Vivi tem a companhia constante de Mochilão, a mochila que se transforma em um bicho-preguiça amarelo e que tem vasto conhecimento sobre qualquer assunto. Poliglota, Mochilão também pode guardar objetos dos mais diversos. Sempre que Vivi precisa de alguma informação, ferramenta ou utensílio, ela sabe que Mochilão pode ajudar, mesmo que às vezes ele pareça confuso ou fique para trás nas caminhadas.



Lanterninha também os acompanha: ele é uma lanterna comum que, no mundo da imaginação, vira um esquilo cheio de energia e um tanto impulsivo – dono de uma personalidade marcante e corpo esguio, ele se locomove com agilidade e se comunica por gestos amplos e assovios. Lanterninha foi um presente especial da tia de Vivi e veio com um bilhetinho que dizia “para iluminar o seu caminho”, o que causa certo ciúme em Mochilão.



A cada episódio, Vivi conhece um novo lugar, faz amigos, aprende sobre o mundo e sobre si mesma – vencer o medo de altura e lidar com a bagunça que ela mesma produziu são alguns dos desafios do universo infantil que se apresentam à protagonista.



"Vivi Viravento" estreia dia 02 de dezembro , às 8h15 no Discovery Kids .





