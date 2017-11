Você está: Notícias

Novas animações

Gloob estreia animações inéditas na madrugada

robertoscalon - 27 Nov 2017 - 22:05



O canal Gloob estreia na madrugada do dia 04 de dezembro três animações inéditas na programação linear do canal: "Nerds e Monstros" e "Abóboras Invasoras" (ambos disponíveis no Gloob Play ) e a inédita "Ah Não! Uma Invasão Alienígena!" .



A animação inédita "Ah Não! Uma Invasão Alienígena!" apresenta um grupo de alienígenas que invadem a Terra e expulsam todos os adultos do planeta! Por sorte, Nate e seus amigos se unem para expulsarem os aliens e encontrar seus pais. A série estreia no dia 04 de dezembro , às 02h, com exibições de segunda a sexta. A produção canadense teve duas temporadas com 80 episódios produzidos.



“Nerds e Monstros” acompanha as aventuras de três Nerds – Dudley, Becky e Irwin - e um atleta não muito inteligente – Stan - presos em uma ilha fantástica fora do mapa. Juntos, os amigos usam sua inteligência e habilidades para sobreviverem aos atrapalhados ataques da tribo de monstros horripilantes e hilários que habita a ilha. A série será exibida a partir do dia 04 de dezembro , às 04h.



“Abóboras Invasoras” traz as aventuras e confusões de Max Green, um garoto de 11 anos que tinha uma vida tranquila ao lado dos pais, Victor e Laura, na pacata cidade de Cucurtown, até descobrir que Teresa e Golias, seus novos irmãos adotivos, são alienígenas. Os dois estão empenhados em dominar a Terra e escravizar os humanos para usá-los como jardineiros para cuidar de sua raça, os kemii, uma espécie evoluída de abóboras. A série será exibida às 04h45, também a partir do dia 04 de dezembro .





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).