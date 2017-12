Você está: FabioTV

Foco errado compromete "O Rico e Lázaro"

Vcfaz - 29 Nov 2017 - 17:25



Nesta segunda-feira (20/11), “O Rico e Lázaro” chegou ao fim. Segue o nosso tradicional balanço com os pontos positivos e negativos da novela da Record TV.



PONTOS POSITIVOS



Gabriel Gracindo (Daniel): o melhor ator de “O Rico e Lázaro”. Brilhou ao viver o profeta Daniel (ou Beltessazar para os babilônicos). Apresentou uma interpretação firme, segura e humana do primeiro ao último capítulo. Aliás, foi o grande destaque também do derradeiro último capítulo. O ator confirmou sua versatilidade. Do tenebroso Iago de “Vitória” ao “angelical” Daniel.



Vitor Hugo (Jeremias): o ator brilhou em sua participação especial em “O Rico e Lázaro”. Esbanjou seu talento ao interpretar Jeremias. Aliás, foi uma pena a saída do profeta da novela.



Heitor Martinez (Rei Nabucodonosor): o melhor trabalho do ator na Record TV. Incorporou, de fato, o monarca que transformou Babilônia na cidade mais poderosa de seu tempo.



Christine Fernandes (Sammu-Ramat): a atriz voltou à Record TV em alto estilo ao viver a sacerdotisa Sammu-Ramat.



Dudu Azevedo (Asher): o ator conquistou um bom desempenho ao protagonizar “O Rico e Lázaro”. Apagou a má impressão deixada em “Os Dez Mandamentos – Nova Temporada”.



Pérola Faria (Kassaia): a atriz apresentou uma atuação delicada e refinada ao viver a princesa Kassaia. A morte da personagem foi um dos momentos mais comoventes para o público.



Saulo Rodrigues (Aspenaz): o ator conquistou seu espaço ao viver o eunuco fiel Aspenaz. Um dos personagens mais queridos da trama.



Rafael Gevú: o ator aproveitou a oportunidade e se destacou na primeira fase da novela no papel do jovem Asher.



PONTOS NEGATIVOS



Estrutura da novela: a autora Paula Richard “juntou” duas histórias que poderiam obter melhor êxito como minisséries. De um lado, o núcleo de Asher, Joana e Zac. Do outro, a história do profeta Daniel no reino de Nabucodonosor. Em meio a essas duas histórias, Paula e colaboradores criaram algumas histórias paralelas que não irrigaram os dois núcleos centrais e passaram ar de “encheção de linguiça”. Na realidade, “O Rico e Lázaro” poderia ter obtido melhor performance como “Profeta Daniel” ou “Profetas”, já que além de Daniel e Jeremias, a autora também resgatou o profeta Ezequiel. A história de Asher, Joana e Zac não apresentou a mesma força de Daniel e Nabucodonosor. O foco foi errado.



Tamir (Anderson Muller) e Shamir (Renato Rabelo): dois personagens que, teoricamente, funcionariam como personagens mais leves e cômicos dentro da estrutura da trama. A dupla de irmãos ficou totalmente sem graça e forçados em “O Rico e Lázaro”.



Envelhecimento dos personagens: a novela enfrentou algumas fases. Nesta reta final, todos os atores passaram por envelhecimento. A maquiagem repetiu o péssimo resultado de “Os Dez Mandamentos – Nova Temporada”. Soou extremamente falso no vídeo. Barbas e cabelos grisalhos com “cheiro de talco”.... Alguns personagens envelheceram mais que outros. Resultado muito ruim.



