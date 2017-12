Você está: FabioTV

"Apocalipse" trilha caminho perigoso

Vcfaz - 5 Dez 2017 - 21:27



Olá, internautas



Na última semana, a Record TV estreou “Apocalipse”. A nova novela de Vivian de Oliveira começou com um primeiro capítulo impecável. Ótimo texto. Ótimo ritmo. Ótima apresentação da trama.



Logo de cara, o núcleo judaico, liderado por Jussara Freire, destacou-se. Gravações na Itália, Israel e Estados Unidos foram coerentes com o enredo. Não passou o ar de “cartão-postal”, como ocorre em algumas novelas da TV Globo.



Os atores da primeira fase também funcionaram no vídeo. Felipe Cunha, como Adriano Montana, Mauricio Pitanga no papel de Alan Gudman, Manuela do Monte que interpretou a jovem Debora Koheg, Cleiton Morais, que viveu o policial Guido Fontes, e Marcelo Argenta, que deu vida ao policial Luis Sardes, conquistaram bom êxito.



Porém, “Apocalipse” perdeu fôlego no desenvolvimento da história nos capítulos seguintes. A trama peca, até aqui, pela mensagem de ataque à Igreja Católica, nomeada de “Igreja da Sagrada Luz”. Sergio Marone, que faz a locução do personagem “anticristo” Ricardo Montana desde o primeiro capítulo, já sentenciou: “Bem-vindo à Igreja da Sagrada Luz. São quase 1700 anos espalhando as trevas pelo mundo afora, mas, é claro, tudo muito bem elaborado para parecer divino. O engano é a minha especialidade”.



Ou então: “As pessoas não podem de forma alguma saber que existe um caminho que de fato leva a Deus. Isso me prejudicaria muito. Então eu coloco no caminho delas a "Religião". Os líderes se fingem de santos, pregam o que as pessoas gostam e isso tem cegado todas elas!”.



Tudo regado com imagens que remetem aos rituais da Igreja Católica. Se esse for o real propósito de “Apocalipse”, a novela será uma bomba atômica no Departamento de Teledramaturgia do canal. Para piorar a situação, a produtora Casablanca já não apresenta um bom retrospecto.



“Os Dez Mandamentos”, ”A Terra Prometida”, “O Rico e Lázaro” e todas as minisséries inspiradas em textos bíblicos agregaram telespectadores de diferentes religiosidades. Judeus, evangélicos e católicos acompanharam as atrações, já que as três religiões têm como base comum os textos sagrados, principalmente do Antigo Testamento.



Agora, “Apocalipse” passa outra imagem até aqui. A nova novela já angaria rejeição entre os católicos que sentem desrespeitados com a trama. Prova disso é a queda persistente nos índices de audiência.



O sinal amarelo já acendeu.



Fabio Maksymczuk





