Você está: FabioTV

FabioTV

Uma bisbilhotada na TV em Brasília

Vcfaz - 5 Dez 2017 - 21:31



Olá, internautas



Estive recentemente em Brasília, a nossa capital federal. Nesta viagem, pude conhecer o centro do Poder do Brasil. Estranhei demais a cidade. Não vi uma padaria, um supermercado e passei por algumas raras farmácias. É uma metrópole visivelmente voltada para o uso do automóvel.



Fiquei hospedado no Setor Hoteleiro Asa Norte. Praticamente ao lado da Torre de TV, ponto turístico de Brasília. A foto que estampa o “post” é de lá. Andei para lá e para cá. A capital é plana. Diversas ciclovias. Calor de 40 graus. Seco. Sem umidade.



Visitei o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Até passei pelos gabinetes dos deputados Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro no Anexo III. Aliás, a sala do pai é maior que a do filho. Imagens personalistas de ambos estampam a entrada dos recintos.



Também tive a oportunidade de visitar o Anexo IV, que não é interligado ao restante da Câmara. Um passeio que deveria ser obrigatório para todos os brasileiros. Uma guia mostra as curiosidades do Congresso Nacional. Lá ocorria uma Sessão Solene dedicada ao Dia da Consciência Negra. Eu consegui adentrar o plenário e até sentei em uma mesa dos deputados! Fotos em breve no meu Facebook.



Neste dia, até almocei na Câmara dos Deputados. Pensei que seria caro, mas estava enganado. 13 reais. Baratinho...E comida de qualidade. As dependências do Congresso Nacional enfrentam alguns empecilhos. Ambientes escuros. Carpete velho. Corredores fechados sem janelas. Sem ventilação. O cheiro de comida invade pelas antigas tubulações.



Também conheci o Palácio do Itamaraty (visita interna), o Palácio da Justiça, a Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, Supremo Tribula Federal e até fui ao Palácio do Alvorada para visitar o nosso “amiguinho” Michelzinho, mas o prédio está fechado momentaneamente para visitação pública. Para não perder a viagem, fui até a Ponte JK. Realmente, uma bela obra arquitetônica.



Tive a oportunidade de assistir alguns trechos da programação regional. Na Band, José Luiz Datena apresentava um caso que envolvia um policial de São Paulo no “Brasil Urgente”. De repente, do nada, o canal corta abruptamente o apresentador e entra o telejornal local da Band Brasília. É uma jornalista que apresenta, de modo tradicional, o noticiário. Matéria de destaque: leitura biométrica da face nos ônibus para evitar fraude do passe livre para estudantes.



Zapeei para a Record TV. Não vi o Luiz Bacci que comanda o “Cidade Alerta” exibido para São Paulo. Era um telejornal regional recheado de matérias com longa duração no vídeo. Lembra as reportagens de Geraldo Luis no “Domingo Show”. O repórter mostrou o caso de um morador de rua que encontrou cheques pelas ruas de uma cidade satélite do DF. Quem seria o dono daquele material? Por que estava jogado na sarjeta?



Fui para a Globo. Passava o “DF TV” com a música instrumental do antigo “SP TV”. Com a mudança para “SP1” e “SP2”, ocorreu uma mixagem na trilha. Atrás do apresentador, surge um imenso telão com a imagem, ao vivo, da Esplanada dos Ministérios e do Congresso Nacional.



Zapeei, então, para o SBT. “Jornal SBT Brasília” entra às 19h20. Em São Paulo, nesta faixa, o “Roda a Roda” vai ao ar às terças e quintas e, nos outros dias da semana, a novela “Um Caminho para o Destino” fica no ar entre 18h20 às 19h45. Diferente da Band, a apresentadora Williane Rodrigues fica de pé e demonstra desenvoltura pelo estúdio.



Durante os intervalos comerciais da programação das emissoras, há uma campanha intensiva do Governo do Distrito Federal para melhorar a imagem da gestão. O governador Rodrigo Rollenberg enfrenta uma expressiva rejeição entre os moradores da região.



O Brasil realmente é multifacetado. Brasília é uma cidade singular do nosso País.



Fabio Maksymczuk





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 1 comentário(s).