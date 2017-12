Você está: FabioTV

Ficção televisiva ganha discussão no "VI Obitel Brasil"

Vcfaz - 14 Dez 2017 - 23:33



O Centro de Estudos de Telenovela da USP promoveu a sexta edição do Obitel Brasil - VI Encontro Obitel Brasil dos Pesquisadores de Ficção Televisiva. Recebi o convite encaminhado nominalmente para o meu e-mail e, neste ano, tive a oportunidade de acompanhar parte do evento que ocorreu nesta terça (05/12) e quarta-feira (06/12) no prédio da ECA (Escola de Comunicação e Artes) na Universidade de São Paulo.



Estudantes e profissionais da área se reuniram para analisar as práticas de fãs no ambiente da cultura participativa dentro da produção da ficção televisiva. Sob a ótica da temática do encontro, as novelas Velho Chico e Liberdade, Liberdade, além da série Supermax foram obras analisadas ao longo do primeiro dia do evento. Já nesta quarta (06/12), as séries “Sob Pressão” e “Justiça” foram cases estudados em uma mesa redonda sobre gêneros, arcos narrativos e ações socioeducativas.



Tive a oportunidade de acompanhar o debate mediado pelo coordenador de operações da Globo, Julio Cesar Fernandes. Pesquisadores e professores da USP, Universidade Anhembi Morumbi e Universidade Federal de Pernambuco analisaram, respectivamente, o sujeito acadêmico e seu objeto de afeto – aca-fãs de ficção televisiva no Brasil, dinâmicas de mediação entre produtores e fãs: o caso de Supermax, e TV Social como estratégia de produção seriada da Rede Globo: a controvérsia como recurso.



Os especialistas ressaltaram a importância da “segunda tela” para alavancar novelas e séries. Twitter e Facebook ganharam destaque nas ponderações. Não ouvi, infelizmente, a importância dos “blogues”. O professor da Anhembi Morumbi ressaltou que SuperMax não alcançou sucesso nas redes sociais. Críticas negativas marcaram os comentários. Isso é evidente. A produção denominada de “horror” foi uma grande bobagem. Na minha visão, é o “produto televisivo” que impulsiona as redes sociais e não o contrário.



Já a professora Maria Immacolata Vassalo de Lopes foi feliz em suas observações. De acordo com a pesquisadora, há um preconceito com a expressão “fã”. Há os fãs de séries norte-americanas e fãs de futebol. Expressão utilizada com aspecto positivo. Porém, falar “fã de novela” é pejorativo. Até mesmo entre os acadêmicos, muitos preferem os termos admirador e apreciador.



Em outro momento, Immacolata analisou que, em outros países, as séries passam pelo processo de telenovelização. Já aqui no Brasil, as novelas enfrentam a serialização. Até mesmo, a TV Globo denominou a novela das onze, “Os Dias Eram Assim”, de supersérie. De acordo com tal estratégia, homens poderiam ser mais facilmente capturados, já que existe ainda o preconceito de novela ser “coisa de mulher”.



Agora, estou lendo o livro, distribuído aos participantes do Obitel Brasil, que destaca os números da ficção televisiva em diversos países da América Latina, dentre os quais Brasil, Venezuela, Uruguai, Argentina, Peru, México, Chile, Colômbia, além de Portugal e Espanha. Análises muito inspiradoras. “Os Dez Mandamentos” aparece como a principal novela brasileira de 2016 em diversos países da região.



Agradeço o convite. Obrigado!



