"A Fazenda – Nova Chance" supera expectativa

Olá, internautas



Nesta quinta-feira (07/12), “A Fazenda - Nova Chance” chegou ao último capítulo. A nona edição do reality da Record TV consagrou Flavia Viana como a grande vencedora da disputa com 56,37% da votação. Marcos Harter, que liderava as enquetes, inclusive do UOL, ficou em segundo lugar. Matheus Lisboa conquistou o honroso terceiro lugar.



Neste ano, ficou claro, já pelas “roças” anteriores, que Flavia contava com a torcida organizada muito mais eficiente em relação aos demais concorrentes. Colocavam 17% a mais sobre o desempenho das enquetes. Os famosos “mutirões” funcionaram. Com a chancela da BDO. Realmente, os programas querem mais e mais votos. Cada vez mais. Defendo, como sempre ressaltei neste espaço, que cada celular e/ou computador deveria contabilizar apenas um voto. A opinião do telespectador “comum” seria auferida com mais veracidade.



A nona edição conquistou bom desempenho nos índices de audiência, diante da atual grade de programação equivocada. É uma das raras atrações da Record TV que conseguia atingir dois dígitos na média. “Dancing Brasil”, por exemplo, girava na casa dos 5 pontos. Já “A Fazenda” ficou ao redor dos 10 pontos às segundas. Um aumento considerável. Além de atingir momentos de liderança. Fato a ser comemorado.



“A Fazenda – Nova Chance” superou a expectativa inicial. O elenco engrenou, principalmente, do meio para o final. Os ex-BBBs escolhidos tinham deixado rastros de sua participação no imaginário. Não passaram como figurantes. Já entre os ex-fazendeiros, muitos não deveriam ter ganhado uma segunda chance, já que não tiveram uma atuação marcante em suas edições. Por isso mesmo, três ex-BBBs formaram a grande final.



A seguir, nossa breve descrição sobre cada peão.



Flavia Viana: no BBB7, ela tinha sido prejudicada diante de uma aliança “sórdida” dos confinados que jogaram a paulistana no Paredão com sua amiga Siri. Saiu bem antes do caminho natural. De 2007 para cá, chegou até a apresentar um programa exibido na RedeTV!. Na época, até elogiamos o seu desempenho à frente da atração. Já contava com uma boa imagem junto ao público. Flavia deve agradecer todos os dias pela artilharia pesada de Marcos Harter que a transformou em vítima. O médico acertou no diagnóstico. Flavia passou ar artificial no confinamento. Exagerada. Formou, claramente, um casal com Marcelo Zangrandi. Escolheu o momento certo para engrenar o “relacionamento” (ao contrário de Yuri...). Estratégia pensada. Aliás, já no BBB7, ela tinha apostado também na formação de um casal com Fernando Justin (que, de fato, deu certo no mundo real. Ficaram casados por 9 anos). Porém, Marcos errou completamente na dosagem de suas palavras. Ela foi a única a enfrentar o “doutor” desde o início do jogo. Não fugiu da raia. Foi para cima. E colheu a vitória. Flavia personificou o voto “anti-Marcos”.



Marcos Harter: durante o BBB17, fui contra a sua expulsão por conta da suposta agressão contra Emilly. Porém, ele não seria o vitorioso da edição. Estava bem atrás nas enquetes. A gaúcha liderava com ampla vantagem. Em “A Fazenda”, ele enfatizou que poderia ter sido vitorioso do “Big Brother Brasil” e soltou o verbo contra Boninho e TV Globo. Parece que não foi informado da verdadeira realidade. E trocou os pés pelas mãos na Fazenda. Extremamente grosseiro e cafajeste com Ana Paula Minerato. Passou prepotência ao falar que queria só o “Ouro”. Passou muito do ponto com Flavia. Não soube domar as palavras. Foi pior em “A Fazenda” que no “BBB”. Apesar disso, Marcos salvou “A Fazenda” do marasmo total. Movimentou o jogo.



Matheus Lisboa: minha torcida nesta nona edição ficou para o “mineirim”. Rapaz que se preocupou em passar bons valores no jogo. Surgiu como ponto de equilíbrio. E sempre caia na “Curva do S” pela sua mãe adotiva Rita Cadillac.... Ele já tinha saído com a imagem de bom moço do “BBB16” e ressaltou ainda mais tal característica em “A Fazenda”. Acertou ao não formar casal, armadilha que caiu no reality da TV Globo ao apostar no “romance” com Cacau. Além disso, demonstrou garra nas provas. A última desta segunda (04/12), que o levou para a grande final, foi a mais emocionante. Ótima participação, né “arrobas”?



Monick Camargo: “Você pensa que é louco, sou mais louca que você”. “Vamos ver se vai ganhar. Eu pago pra ver”. Grata revelação do reality. A mais desconhecida do elenco aproveitou a chance. Nesta reta final, cresceu sem a presença do Yuri. Portanto, ela poderia ter conquistado melhor performance no jogo sem a formação do casal, tática utilizada erroneamente por diversos confinados.



Rita Cadillac: Rita não aproveitou a nova chance. Repetiu o mesmíssimo jogo de sua primeira participação em “A Fazenda 6”. Andava emburrada de um lado para o outro. E desta vez, tentou adular todos os competidores, inclusive Marcos Harter. Deveria ter exposto suas preferências de forma clara. O caso do “Trio Maravilha” simboliza a participação da ex-chacrete.



Marcelo Ié Ié: claramente, entrou em “A Fazenda” atrás de uma “namorada” para formar casal no jogo. E insistiu com Flavia Viana. Ela aceitou a proposta e embarcaram na onda. O humorista errou nas discussões tolas com Matheus. Tentou queimar o “Irmão” e foi queimado ao ser eliminado da Roça.



Monique Amin: apesar de ter conquistado rejeição em parte dos telespectadores pelo “relacionamento” com Marcos, Monique conseguiu extirpar sua imagem de “estuprada” do BBB12. Monique conquistou melhor desempenho em “A Fazenda”. Aproveitou a nova chance.



Yuri Fernandes: Yuri repetiu a mesma tática de formar casal em sua primeira participação no “BBB12”. E, logo nas primeiras semanas, encontrou o seu “alvo” e foi para o “edredom” sem grades dilemas. Não surpreendeu. Esforçou-se ao máximo para ser “bonzinho”. Apenas esforçou...



Ana Paula Minerato: sem a presença da Mara Maravilha, a ex-panicat ficou completamente perdida no confinamento. Trocou os pés pelas mãos. Errou feio ao “ficar” com Marcos Harter. Queimou sua imagem depois desse relacionamento e perdeu a chance de conquistar o almejado prêmio.



Conrado: já tinha obtido péssimo desempenho no “Power Couple Brasil”. E repetiu a mesma má performance em “A Fazenda”. A imagem de fofoqueiro, preguiçoso e “dorminhoco” impregnou.



Nahim: errou feio na discussão, sem motivo fundamentado, com Yuri. Continuou com sua imagem “folclórica” de cantor de sucesso dos anos 80. Era integrante do trio de patetas, mas, dos três, foi o menos queimado. Causou mais no Aprendiz Celebridades.



Dinei: líder dos três patetas na Casa da Árvore. Também passou a imagem de “comentador da vida alheia”.... O novo “mijo” de Dinei agora ganhou, pelo menos, a companhia de Marcos e Flavia.....



Fabio Arruda: também repetiu o mesmo desempenho da primeira edição de “A Fazenda”. Elegante nos programas televisivos, mas, em realities, demonstra que gosta de encarar barracos. Desta vez, foi com Ana Paula Minerato. “Vem me dar uma cabeçada, sua macaca. Sua rampeira. É bem do seu nível, sua maloqueira, você é um lixo, você é um animal. Você vai ver o que eu vou fazer aqui dentro com você. Você é marginal, você é da rua, você é da sarjeta....” Fino e elegante.



Aritana: passou a mesma imagem do MasterChef. Ar de “rabugenta” no vídeo....



Adriana Bombom: igual “A Fazenda 2”, não deixou vestígio em “A Fazenda 9”. Apesar disso, desta vez, ganhou uma oportunidade no “Domingo Show” ao conhecer o seu pai, diante da repercussão do reality rural.



Nicole Bahls: grande decepção de “A Fazenda”. Errou ao se aliar com Dinei, Conrado e companhia logo na primeira semana. E errou ainda mais nesta reta final ao convidar (!!!!!!!!!!!) Marcos Harter para ser padrinho de seu casamento e defendê-lo ao vivo na grande final.



Fabio Maksymczuk





