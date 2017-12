Você está: FabioTV

APCA celebra Melhores da TV em 2017

Vcfaz - 14 Dez 2017 - 23:38



Olá, internautas



Acabei de chegar da sede do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Hoje (11/12), ocorreu a reunião da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes). Participei, mais uma vez, da votação dos melhores da TV brasileira em 2017. Confira a relação dos vencedores:



TELEVISÃO



Novela: A Força do Querer (Glória Perez/TV Globo)



Atriz: Juliana Paes (Dois Irmãos e A Força do Querer/TV Globo)



Ator: Julio Andrade (Um Contra Todos/Fox e Sob Pressão/TV Globo)



Diretor: Luiz Fernando Carvalho (Dois Irmãos/TV Globo)



Série: Sob Pressão (Conspiração/TV Globo)



Programa: Terra Dois (TV Cultura)



Apresentador/a: Tatá Werneck (Lady Night/Multishow)



Votaram: Cristina Padiglione, Edianez Parente, Fabio Maksymczuk, Leão Lobo, Neuber Fischer, Nilson Xavier e Paulo Gustavo Pereira.



A festa da premiação será realizada no primeiro semestre do ano que vem.



FAUSTÃO



Neste domingo (10/12), ocorreu o “Troféu Domingão – Melhores do Ano” promovido pelo dominical da TV Globo. Funcionários da emissora e afiliadas escolhem os três finalistas que seguem para a votação popular.



Paolla Oliveira venceu na categoria melhor Atriz. Muitos ficaram surpresos com a vitória da paulistana. Paolla realizou um belíssimo trabalho em “A Força do Querer”. Até comentamos neste espaço no nosso tradicional balanço final com os pontos positivos e negativos. Porém, como fiz na APCA, votei em Juliana Paes como melhor atriz do ano. Ela, de fato, sobressaiu na novela de Gloria Perez. Trabalho inesquecível.



Já em Atriz Coadjuvante do prêmio do Faustão (categoria que não existe na APCA diante do número máximo de 7 categorias), muitos ficaram surpresos com a vitória de Debora Falabella que interpretou a vilã Irene em “A Força do Querer”. Confesso que também fiquei ressabiado. Acreditei que a estatueta ficaria entre Elizângela (Aurora) e Zezé Polessa (Edinalva). As três, aliás, de “A Força do Querer”. A novela das nove colherá os frutos do sucesso com troféus e mais troféus. Merecido.



A ausência de isis Valverde também chamou a atenção. Ela poderia ter disputado com sua Ritinha em "Personagem do Ano". A "sereia" foi muito mais importante que Eurico....Sou fã do Rodrigo Lombardi, mas o ator poderia ter disputado na categoria coadjuvante. Desse modo, abriria a vaga para Caio Castro em Melhor Ator pela sua atuação como Dom Pedro I por "Novo Mundo". Aliás, noto um preconceito generalizado com o paulista.



No nosso portal de notícias, já ocorrem enquetes que permitem a você, telenauta, indicar o (a) seu (sua) preferido (a). Neste mês, divulgarei neste espaço a minha relação dos melhores de 2017. Não percam!



Fabio Maksymczuk





