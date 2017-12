Você está: FabioTV

Vídeo constrangedor mancha saída de Catia Fonseca

Vcfaz - 14 Dez 2017 - 23:38



Olá, internautas



Nesta semana, uma bomba agitou os bastidores da TV brasileira. Catia Fonseca é a nova aposta da Rede Bandeirantes. A apresentadora, que há 15 anos comanda o tradicional “Mulheres” na TV Gazeta, está de mala e cuia para os domínios dos Saad.



Catia busca novos desafios em sua carreira profissional. Migra para uma emissora maior. Com abrangência nacional. Decisão muito legítima. Porém, uma atitude manchou a imagem da comunicadora neste momento de transição.



Nesta terça-feira (12/12), às 15h16, a TV Gazeta divulgou, em seu perfil oficial no Facebook, um vídeo com declarações CATEGÓRICAS da apresentadora que desmente os “boatos”. “Gente...Deixa mais uma vez.. Parece que é todo ano... Todo ano tem uma história que estou saindo do Mulheres....Deixa eu esclarecer de uma vez.. Não tenho assinado com ninguém a não ser com a TV Gazeta..Faz 15 anos que estou à frente do Mulheres...15 anos que participo desta casa e aqui me mantenho...Toda essa história que está saindo na mídia é tudo boato.... Esquece... É mais um de uma série de tantos...Mas como sempre, eu já venho aqui esclarecer.. Pra gente acabar com essa história ..Continuo por aqui..Vou sair .. É de férias..Dia 22 e volto dia 8 de fevereiro. É só isso”, bradou.



Eis que horas mais tarde, na mesma terça-feira (12/12), a assessoria de comunicação da Band encaminha o comunicado oficial sobre a contratação da apresentadora. CONSTRANGEDOR. “É uma oportunidade de falar com uma quantidade maior de pessoas, e eu adoro um desafio. Estou feliz por levar um conteúdo bem feito a tanta gente nesse país. Estou cheia de ideias”, disparou Catia no informe.



A apresentadora deverá comandar um programa vespertino diário. Provavelmente na faixa entre 14 às 16 horas. Isso remexerá, provavelmente, com o horário de “Os Donos da Bola”. O programa futebolístico de Neto termina às 15 horas. O ideal seria cortar meia hora do “Jogo Aberto” e outra meia hora de “Os Donos da Bola”. Os dois programas rondam a casa dos 3 pontos de média. Catia terá que manter tal patamar.



O lado positivo é o corte do intragável “Super Bônus”. A Band investirá na programação. Isso é ótimo. A emissora do Morumbi já apostou em programas voltados principalmente para o público feminino, às tardes, nos anos 2000 para cá. “Melhor da Tarde”, “Hora da Verdade”, “Marcia”, “Atualíssima” e “Muito Mais” ocuparam a faixa horária, além do “Programa Silvia Poppovic” nos anos 90.



O vídeo do “desmentido” de Catia é extremamente infeliz. E o pior: no YouTube, de forma automática, surge outro vídeo sobre os boatos que envolveram sua separação e o início do romance com o diretor Rodrigo Riccó. Ela comenta, com a mesma veemência, uma notícia divulgada pelo jornalista Leo Dias: “Cátia Fonseca deixa o marido para ficar com diretor do seu programa na Gazeta”. Complicado.



Fabio Maksymczuk





