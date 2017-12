Você está: FabioTV

Fato pitoresco chama atenção na final do "Exathlon Brasil"

Vcfaz - 18 Dez 2017 - 23:28



Olá, internautas



Nesta sexta-feira (15/12), a Band exibiu a grande final do “Exathlon Brasil”. Marcel Stürmer sagrou-se o grande vencedor da disputa e faturou 350 mil reais. O patinador, tetracampeão dos Jogos Pan-Americanos, derrotou o surfista Pedro Scooby.



Porém, a ausência de Luis Ernesto Lacombe chamou mais atenção neste último episódio. O apresentador foi substituído pelo turco Acun Ilicali. Sem grandes explicações. O telespectador ficou sem entender o motivo da troca.



Mensagens de descontentamento com tal situação povoaram as redes sociais. Lacombe foi o maior destaque do reality. Comandou com segurança a atração. Injetava, através da sua postura, a emoção necessária nos desafios.



Diante do inesperado, a Band apostou em legendas no vídeo e também na tradução simultânea. Em um primeiro momento, Marcel e Scooby conversaram em inglês com o “novo” apresentador. Depois, após a consagração do patinador, falaram em português. Fato pitoresco.



Marcel personificou a imagem de rapaz com valores positivos. Bom moço. Já Scooby derrapou na reta final ao desprestigiar sua ex-colega de Heróis, Ana Tapajós. Ele preferiu apoiar Vance, ex-guerreiro. Aliás, os não famosos conquistaram expressiva rejeição entre o público. Após isso, Scooby ainda reverenciou Jorge, o mais rejeitado do telespectador, na eliminação do ex-guerreiro nesta quinta-feira (14/12).



Mesmo assim, Scooby transmitiu carisma no vídeo. Participação alegre e efusiva. Ganhou identidade no reality. A esposa Luana Piovani gravou vídeos no Instagram e transmitiu Lives no Facebook que demonstram a enorme saudade e expectativa para o retorno do marido. Ela enfatiza que está ansiosíssima.



A Band ficou ao redor dos 3 pontos no IBOPE na faixa das 20h20. Patamar semelhante (ou até mesmo ligeiramente superior) ao conquistado pelas novelas turcas. Já na faixa das 22h30, ficava na casa dos 2 pontos. Isso se deve à concorrência direta com “A Fazenda”. Começou com a exibição em dose dupla às segundas e quintas. Depois, ficou apenas na quinta às 20h20 e 22h30. Faltou material para tanto espaço na programação.



De um modo geral, “Exathlon Brasil” cumpriu sua missão. A segunda temporada poderia surgir no intervalo entre o encerramento do “BBB” e o início de “A Fazenda“. Portanto, entre abril e setembro.



Fabio Maksymczuk





