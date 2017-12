Você está: FabioTV

Elenco capitaneado por Dario supera desafio no "Bake Off Brasil 3"

Vcfaz - 18 Dez 2017 - 23:29



Neste sábado (16/12), a terceira edição do “Bake Off Brasil – Mão na Massa” chegou ao fim. O baiano Dario Héberson confirmou o favoritismo e venceu a disputa contra Johanna e José. Neste ano, o talent show enfrentou uma situação delicada. Às vésperas da estreia, Ticiana Villas Boas, diante do escândalo que afetou o seu marido, Joesley Batista, afastou-se da apresentação.



Uma “gambiarra” foi feita às pressas. A então jurada Carol Fiorentino assumiu o posto de comandante da atração. Beca Milano, do “Fábrica de Casamentos”, transformou-se na colega de Fabrizio Fasano Jr. na avaliação dos confeiteiros amadores.



No geral, tais alterações não comprometeram o desenvolvimento do “Bake Off Brasil”, principalmente pela força do elenco desta terceira temporada. Diversos personagens interessantes rechearam a competição. Monge Douglas e “Mulher Perereca” Marina formaram uma dupla inusitada que ganhou simpatia do público.



Dona Iaiá reinou absoluta na disputa. Com seu carisma natural no vídeo, conquistou o carinho do público. Por outro lado, a aeromoça Gigi foi defenestrada. Angariou a maior rejeição dentre os competidores. Nas redes sociais, até recebeu a alcunha de “Gijiboia”....A comissária de voo “cutucava” a sexagenária em seus depoimentos. Saiu com a imagem queimada.



Debora, com sua autoestima exagerada, também saiu rejeitada. Ela não comprovou fazer o “melhor brigadeiro do mundo”.... Ney é outro participante que não deixou saudades, principalmente para a produção do reality, após as declarações em seu canal no YouTube. Ele bradou que o elenco passava até fome durante as gravações. Tenso.



Richarles também entra na cota dos rejeitados. O acriano teve um chilique após Karyne ter pego seu doce. Porém, a edição foi bem clara ao mostrar que ocorreu uma confusão generalizada no ultra. Um pegou do outro, já que os recipientes estavam sem identificação. Quem acompanhou a disputa, sabe que a diretora de arte demonstrou mais competência que o próprio Richarles....



Dario sempre se destacou na disputa. Estava um nível (talvez, dois...) acima em comparação aos concorrentes. Além disso, a sua figura humana também contribuiu para cair nas graças do público. O mais querido do elenco. Beca e Fabrizio até tentaram criar algum suspense, mas Dario era o franco favorito da disputa.



A direção também precisa ser cumprimentada pela belíssima homenagem oferecida a Dona Iaiá no último episódio. Após ser satirizada por colegas de reality, ela saiu ”plena” com a merecida “menção honrosa”.



O lado negativo fica com a premiação final. Após uma árdua disputa, Dario saiu com uma batedeira e uma viagem para a Bélgica onde conhecerá, ao lado do presidente da Cacau Show, Alê Costa, as chocolaterias do país europeu. Muito pouco. No similar MasterChef, o vencedor sai com prêmio de 200 mil reais. Em temporadas passadas do Bake Off Brasil, o vencedor, pelo menos, lançava um livro. Isso precisa ser revisto.



